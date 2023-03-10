https://sputniknews.com.tr/20230310/gaziantepte-41-buyuklugunde-deprem-1068059971.html
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te saat 00.08'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T00:32+0300
2023-03-10T00:32+0300
2023-03-10T00:34+0300
deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
gaziantep
nurdağı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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deprem, gaziantep, nurdağı
deprem, gaziantep, nurdağı
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
00:32 10.03.2023 (güncellendi: 00:34 10.03.2023) Abone ol
Gaziantep'te saat 00.08'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.