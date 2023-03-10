https://sputniknews.com.tr/20230310/abd-ve-muttefikleri-bir-yilda-58-milyar-dolardan-fazla-rus-varligini-dondurdu-1068063159.html

ABD ve müttefikleri bir yılda 58 milyar dolardan fazla Rus varlığını dondurdu

ABD ve müttefikleri bir yılda 58 milyar dolardan fazla Rus varlığını dondurdu

ABD ve müttefiklerinin son bir yılda yaptırım uygulanan Ruslara ait olan ve değeri 58 milyar doları aşan varlığı dondurduğu bildirildi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T01:55+0300

2023-03-10T01:55+0300

2023-03-10T01:55+0300

ekonomi

rusya

varlık

yaptırım

abd

ukrayna

banka

finans

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102816/14/1028161478_0:240:4600:2828_1920x0_80_0_0_81e7e020c441cb48305452e9a7f22c9d.jpg

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar bazında mülk arama ve el koyma işleri ile ilgilenen uluslararası görev gücü REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) tarafından yapılan açıklamaya göre ABD ve müttefikleri son bir yılda yaptırım uygulanan Ruslara ait olup, değeri 58 milyar doları aşan varlığı dondurdu.Belgede yer alan verilere göre, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatının başlamasından bu yana geçen bir yıl içinde REPO grubu, yaptırımlara tabi olan Ruslara baskı uyguladı, özellikle de yatlara, uçaklara, lüks gayrimenkullere ve diğer mülklere el koydu. REPO, bu faaliyetler için finansal istihbarattan, kolluk kuvvetlerinin elindeki bilgilerden, ortak soruşturmalardan ve özel sektörün yardımından yararlandı.Açıklamada, “REPO görev gücünün üyeleri, dünya çapında yaptırıma tabi olan Rus varlıklarını izledi, ayrıca yaptırım uygulanan Rusların uluslararası finans sistemine erişimini önemli ölçüde sınırladı” ifadelerine yer verildi.Grubun ayrıca Rusya Merkez Bankası ve Rusya Ulusal Refah Fonu'nun varlıklarını kullanma imkanını önlemek için de çalıştığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230309/rusya-baltik-ulkelerinden-144-kisiye-yaptirim-uyguladi-1068058452.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, varlık, yaptırım, abd, ukrayna, banka, finans