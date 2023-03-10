https://sputniknews.com.tr/20230310/abd-ve-muttefikleri-bir-yilda-58-milyar-dolardan-fazla-rus-varligini-dondurdu-1068063159.html
ABD ve müttefikleri bir yılda 58 milyar dolardan fazla Rus varlığını dondurdu
ABD ve müttefikleri bir yılda 58 milyar dolardan fazla Rus varlığını dondurdu
ABD ve müttefiklerinin son bir yılda yaptırım uygulanan Ruslara ait olan ve değeri 58 milyar doları aşan varlığı dondurduğu bildirildi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T01:55+0300
2023-03-10T01:55+0300
2023-03-10T01:55+0300
ekonomi
rusya
varlık
yaptırım
abd
ukrayna
banka
finans
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Rusya'ya uygulanan yaptırımlar bazında mülk arama ve el koyma işleri ile ilgilenen uluslararası görev gücü REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) tarafından yapılan açıklamaya göre ABD ve müttefikleri son bir yılda yaptırım uygulanan Ruslara ait olup, değeri 58 milyar doları aşan varlığı dondurdu.Belgede yer alan verilere göre, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatının başlamasından bu yana geçen bir yıl içinde REPO grubu, yaptırımlara tabi olan Ruslara baskı uyguladı, özellikle de yatlara, uçaklara, lüks gayrimenkullere ve diğer mülklere el koydu. REPO, bu faaliyetler için finansal istihbarattan, kolluk kuvvetlerinin elindeki bilgilerden, ortak soruşturmalardan ve özel sektörün yardımından yararlandı.Açıklamada, “REPO görev gücünün üyeleri, dünya çapında yaptırıma tabi olan Rus varlıklarını izledi, ayrıca yaptırım uygulanan Rusların uluslararası finans sistemine erişimini önemli ölçüde sınırladı” ifadelerine yer verildi.Grubun ayrıca Rusya Merkez Bankası ve Rusya Ulusal Refah Fonu'nun varlıklarını kullanma imkanını önlemek için de çalıştığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230309/rusya-baltik-ulkelerinden-144-kisiye-yaptirim-uyguladi-1068058452.html
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rusya, varlık, yaptırım, abd, ukrayna, banka, finans
rusya, varlık, yaptırım, abd, ukrayna, banka, finans
ABD ve müttefikleri bir yılda 58 milyar dolardan fazla Rus varlığını dondurdu
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ABD ve müttefiklerinin son bir yılda yaptırım uygulanan Ruslara ait olan ve değeri 58 milyar doları aşan varlığı dondurduğu bildirildi.
Rusya'ya uygulanan yaptırımlar bazında mülk arama ve el koyma işleri ile ilgilenen uluslararası görev gücü REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) tarafından yapılan açıklamaya göre ABD ve müttefikleri son bir yılda yaptırım uygulanan Ruslara ait olup, değeri 58 milyar doları aşan varlığı dondurdu.
Belgede yer alan verilere göre, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatının başlamasından bu yana geçen bir yıl içinde REPO grubu, yaptırımlara tabi olan Ruslara baskı uyguladı, özellikle de yatlara, uçaklara, lüks gayrimenkullere ve diğer mülklere el koydu.
REPO, bu faaliyetler için finansal istihbarattan, kolluk kuvvetlerinin elindeki bilgilerden, ortak soruşturmalardan ve özel sektörün yardımından yararlandı.
Açıklamada, “REPO görev gücünün üyeleri, dünya çapında yaptırıma tabi olan Rus varlıklarını izledi, ayrıca yaptırım uygulanan Rusların uluslararası finans sistemine erişimini önemli ölçüde sınırladı” ifadelerine yer verildi.
Grubun ayrıca Rusya Merkez Bankası ve Rusya Ulusal Refah Fonu'nun varlıklarını kullanma imkanını önlemek için de çalıştığı kaydedildi.