https://sputniknews.com.tr/20230309/rusya-baltik-ulkelerinden-144-kisiye-yaptirim-uyguladi-1068058452.html

Rusya, Baltık ülkelerinden 144 kişiye yaptırım uyguladı

Rusya, Baltık ülkelerinden 144 kişiye yaptırım uyguladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya, Litvanya ve Estonya'dan 144 vatandaşa kişisel yaptırımlar uygulandığını duyurdu. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T23:32+0300

2023-03-09T23:32+0300

2023-03-09T23:32+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Letonya, Litvanya ve Estonya'dan Rusya'ya karşı ‘en düşmanca tavır sergileyen’ bakan, parlamenter, tanınmış kişi ve gazeteci olmak üzere toplam 144 kişiye şahsi yaptırımlar uygulandığı belirtildi.Yaptırımların uygulandığı kişilerin isimlerinin verilmediği açıklamada, “Bu adım, Baltık devletlerinin Rusya'ya karşı yaptırımlar ve diğer önlemler ile ilgili aktif lobi faaliyetlerine, iç işlerimize müdahaleye ve Rusofobik duyguları kışkırtmalarına karşılık olarak atıldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Baltık ülkeleri vatandaşlarının, ‘söz konusu devletlerin yetkilileri tarafından kurtarıcı Sovyet askerlerine ait anıtların toplu yıkımı ile ilgili başlattığı barbarca kampanyaya katıldıkları’ için yaptırım listesine dahil edildiği kaydedildi.Baltık ülkelerinin vatandaşlarına yönelik kısıtlamaların uygulanmasının diğer nedenleri olarak ‘Rusça konuşan nüfusa yönelik zulüm’, ‘tarihin yeniden yazılması’, ‘Nazizmin yüceltilmesi’ ve ‘Ukrayna ihtilafının tırmandırılması’ olarak sıralandı.

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