https://sputniknews.com.tr/20230310/abd-kongre-uyesi-washington-rosatomun-kapatilmasi-icin-caba-gostermeli-1068063914.html

ABD Kongre üyesi: Washington, Rosatom'un kapatılması için çaba göstermeli

ABD Kongre üyesi: Washington, Rosatom'un kapatılması için çaba göstermeli

ABD Kongre Üyesi Lamborn, ABD makamlarına Rus devlet şirketi Rosatom’un kapatılması için çaba göstermeleri çağrısı yaptı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T02:13+0300

2023-03-10T02:13+0300

2023-03-10T02:13+0300

dünya

abd

rusya

rosatom

kongre

kapatma

çağrı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103289/18/1032891843_0:430:2874:2047_1920x0_80_0_0_e3aa2a1979b951879766911c9460f75e.jpg

ABD Temsilciler Meclisi Stratejik Kuvvetler Komitesi Başkanı Doug Lamborn, ABD'nin Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un kapatılması için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.Komite toplantısında konuşan Lamborn, Çin’in Rosatom yardımıyla nükleer cephaneliğini genişlettiğini ileri sürerek, "Umarım yönetimin bu ilişkiyi yok etmek ve en önemlisi Rosatom'u kapatmaya yönelik kapsamlı stratejisini görürüz" dedi.ABD’nin Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) kapsamında Rusya’ya bildirimde bulunmayı bırakması gerektiğine vurgu yapan Lamborn, “Anladığım kadarıyla Rusya anlaşma kapsamında bize bildirimde bulunmayı bıraktı ama biz yine de devam ediyoruz. Rusya’nın bildirimde bulunmamasına rağmen antlaşma çerçevesinde bunu yapmaya devam etmemiz ilginç” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230310/abd-ve-muttefikleri-bir-yilda-58-milyar-dolardan-fazla-rus-varligini-dondurdu-1068063159.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, rusya, rosatom, kongre, kapatma, çağrı