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https://sputniknews.com.tr/20230310/abd-kongre-uyesi-washington-rosatomun-kapatilmasi-icin-caba-gostermeli-1068063914.html
ABD Kongre üyesi: Washington, Rosatom'un kapatılması için çaba göstermeli
ABD Kongre üyesi: Washington, Rosatom'un kapatılması için çaba göstermeli
ABD Kongre Üyesi Lamborn, ABD makamlarına Rus devlet şirketi Rosatom’un kapatılması için çaba göstermeleri çağrısı yaptı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T02:13+0300
2023-03-10T02:13+0300
dünya
abd
rusya
rosatom
kongre
kapatma
çağrı
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ABD Temsilciler Meclisi Stratejik Kuvvetler Komitesi Başkanı Doug Lamborn, ABD'nin Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un kapatılması için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.Komite toplantısında konuşan Lamborn, Çin’in Rosatom yardımıyla nükleer cephaneliğini genişlettiğini ileri sürerek, "Umarım yönetimin bu ilişkiyi yok etmek ve en önemlisi Rosatom'u kapatmaya yönelik kapsamlı stratejisini görürüz" dedi.ABD’nin Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) kapsamında Rusya’ya bildirimde bulunmayı bırakması gerektiğine vurgu yapan Lamborn, “Anladığım kadarıyla Rusya anlaşma kapsamında bize bildirimde bulunmayı bıraktı ama biz yine de devam ediyoruz. Rusya’nın bildirimde bulunmamasına rağmen antlaşma çerçevesinde bunu yapmaya devam etmemiz ilginç” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230310/abd-ve-muttefikleri-bir-yilda-58-milyar-dolardan-fazla-rus-varligini-dondurdu-1068063159.html
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abd, rusya, rosatom, kongre, kapatma, çağrı
abd, rusya, rosatom, kongre, kapatma, çağrı

ABD Kongre üyesi: Washington, Rosatom'un kapatılması için çaba göstermeli

02:13 10.03.2023
© Sputnik /  / Multimedya arşivine gidinRosatom
Rosatom - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
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ABD Kongre Üyesi Lamborn, ABD makamlarına Rus devlet şirketi Rosatom’un kapatılması için çaba göstermeleri çağrısı yaptı.
ABD Temsilciler Meclisi Stratejik Kuvvetler Komitesi Başkanı Doug Lamborn, ABD'nin Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un kapatılması için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.
Komite toplantısında konuşan Lamborn, Çin’in Rosatom yardımıyla nükleer cephaneliğini genişlettiğini ileri sürerek, "Umarım yönetimin bu ilişkiyi yok etmek ve en önemlisi Rosatom'u kapatmaya yönelik kapsamlı stratejisini görürüz" dedi.
ABD’nin Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) kapsamında Rusya’ya bildirimde bulunmayı bırakması gerektiğine vurgu yapan Lamborn, “Anladığım kadarıyla Rusya anlaşma kapsamında bize bildirimde bulunmayı bıraktı ama biz yine de devam ediyoruz. Rusya’nın bildirimde bulunmamasına rağmen antlaşma çerçevesinde bunu yapmaya devam etmemiz ilginç” diye konuştu.
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