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https://sputniknews.com.tr/20230309/yunanistan-turkiyeden-cenaze-izni-istemisti-yunan-hukumlunun-ulkesine-nakil-sureci-basladi-1068021862.html
Yunanistan, Türkiye'den 'cenaze izni' istemişti: Yunan hükümlünün ülkesine nakil süreci başladı
Yunanistan, Türkiye'den 'cenaze izni' istemişti: Yunan hükümlünün ülkesine nakil süreci başladı
Adalet Bakanlığı, Yunanistan'da 1 Mart'ta meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in uyuşturucu suçundan... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-09T10:16+0300
türkiye
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
mahkum
mahkum takası
tren kazası
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AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Yunanistan'daki tren kazasında yaşamını yitiren Nikos Nalmpantis'in Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan hapis cezasına çarptırılan babası Dimitrios Nalmpantis, hükümlü olarak bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan ülkesindeki bir cezaevine naklini istedi.Dimitrios Nalmpantis'in nakil dilekçesi, Yunanistan Adalet Bakanlığına gönderildi. Yunanistan Adalet Bakanlığından cevap gelmesi halinde Nalmpantis, bu ülkedeki bir cezaevine nakledilecek.Nakil, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayıyla, Türkiye-Yunanistan arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma kapsamında yapılacak.​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20230304/yunanistan-turkiyeden-cenaze-izni-istedi-1067795876.html
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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, mahkum, mahkum takası, tren kazası
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, mahkum, mahkum takası, tren kazası

Yunanistan, Türkiye'den 'cenaze izni' istemişti: Yunan hükümlünün ülkesine nakil süreci başladı

10:16 09.03.2023
© İHAYunanistan'da 1 Mart'ta meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in Türkiye'de uyuşturucu suçundan hükümlü babası Dimitros Nalmpantis
Yunanistan'da 1 Mart'ta meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in Türkiye'de uyuşturucu suçundan hükümlü babası Dimitros Nalmpantis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© İHA
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Adalet Bakanlığı, Yunanistan'da 1 Mart'ta meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in uyuşturucu suçundan hükümlü babası Dimitros Nalmpantis'in, ülkesindeki bir cezaevine nakline yönelik talebi üzerine gerekli işlemleri başlattı.
AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Yunanistan'daki tren kazasında yaşamını yitiren Nikos Nalmpantis'in Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan hapis cezasına çarptırılan babası Dimitrios Nalmpantis, hükümlü olarak bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan ülkesindeki bir cezaevine naklini istedi.
Dimitrios Nalmpantis'in nakil dilekçesi, Yunanistan Adalet Bakanlığına gönderildi. Yunanistan Adalet Bakanlığından cevap gelmesi halinde Nalmpantis, bu ülkedeki bir cezaevine nakledilecek.
Nakil, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayıyla, Türkiye-Yunanistan arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma kapsamında yapılacak.​​​​​​​
Türkiye Yunanistan bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
DÜNYA
Yunanistan, Türkiye’den ‘cenaze izni’ istedi
4 Mart, 10:01
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