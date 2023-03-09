https://sputniknews.com.tr/20230309/yunanistan-turkiyeden-cenaze-izni-istemisti-yunan-hukumlunun-ulkesine-nakil-sureci-basladi-1068021862.html
Yunanistan, Türkiye'den 'cenaze izni' istemişti: Yunan hükümlünün ülkesine nakil süreci başladı
Yunanistan, Türkiye'den 'cenaze izni' istemişti: Yunan hükümlünün ülkesine nakil süreci başladı
Adalet Bakanlığı, Yunanistan'da 1 Mart'ta meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in uyuşturucu suçundan... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T10:16+0300
2023-03-09T10:16+0300
2023-03-09T10:16+0300
türkiye
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
mahkum
mahkum takası
tren kazası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/09/1068021702_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_144fd0d3be74b9b3137fd5958f3fe625.jpg
AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Yunanistan'daki tren kazasında yaşamını yitiren Nikos Nalmpantis'in Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan hapis cezasına çarptırılan babası Dimitrios Nalmpantis, hükümlü olarak bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan ülkesindeki bir cezaevine naklini istedi.Dimitrios Nalmpantis'in nakil dilekçesi, Yunanistan Adalet Bakanlığına gönderildi. Yunanistan Adalet Bakanlığından cevap gelmesi halinde Nalmpantis, bu ülkedeki bir cezaevine nakledilecek.Nakil, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayıyla, Türkiye-Yunanistan arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma kapsamında yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230304/yunanistan-turkiyeden-cenaze-izni-istedi-1067795876.html
türkiye
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/09/1068021702_33:0:566:400_1920x0_80_0_0_0f8e25406abdf14b1672b713e46a8942.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, mahkum, mahkum takası, tren kazası
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, mahkum, mahkum takası, tren kazası
Yunanistan, Türkiye'den 'cenaze izni' istemişti: Yunan hükümlünün ülkesine nakil süreci başladı
Abone ol
Adalet Bakanlığı, Yunanistan'da 1 Mart'ta meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in uyuşturucu suçundan hükümlü babası Dimitros Nalmpantis'in, ülkesindeki bir cezaevine nakline yönelik talebi üzerine gerekli işlemleri başlattı.
AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Yunanistan'daki tren kazasında yaşamını yitiren Nikos Nalmpantis'in Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan hapis cezasına çarptırılan babası Dimitrios Nalmpantis, hükümlü olarak bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan ülkesindeki bir cezaevine naklini istedi.
Dimitrios Nalmpantis'in nakil dilekçesi, Yunanistan Adalet Bakanlığına gönderildi. Yunanistan Adalet Bakanlığından cevap gelmesi halinde Nalmpantis, bu ülkedeki bir cezaevine nakledilecek.
Nakil, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayıyla, Türkiye-Yunanistan arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma kapsamında yapılacak.