https://sputniknews.com.tr/20230309/yunanistan-turkiyeden-cenaze-izni-istemisti-yunan-hukumlunun-ulkesine-nakil-sureci-basladi-1068021862.html

Yunanistan, Türkiye'den 'cenaze izni' istemişti: Yunan hükümlünün ülkesine nakil süreci başladı

Yunanistan, Türkiye'den 'cenaze izni' istemişti: Yunan hükümlünün ülkesine nakil süreci başladı

Adalet Bakanlığı, Yunanistan'da 1 Mart'ta meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in uyuşturucu suçundan... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T10:16+0300

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AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Yunanistan'daki tren kazasında yaşamını yitiren Nikos Nalmpantis'in Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan hapis cezasına çarptırılan babası Dimitrios Nalmpantis, hükümlü olarak bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan ülkesindeki bir cezaevine naklini istedi.Dimitrios Nalmpantis'in nakil dilekçesi, Yunanistan Adalet Bakanlığına gönderildi. Yunanistan Adalet Bakanlığından cevap gelmesi halinde Nalmpantis, bu ülkedeki bir cezaevine nakledilecek.Nakil, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayıyla, Türkiye-Yunanistan arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma kapsamında yapılacak.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20230304/yunanistan-turkiyeden-cenaze-izni-istedi-1067795876.html

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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, mahkum, mahkum takası, tren kazası