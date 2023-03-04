https://sputniknews.com.tr/20230304/yunanistan-turkiyeden-cenaze-izni-istedi-1067795876.html

Yunanistan, Türkiye’den ‘cenaze izni’ istedi

Yunanistan, Türkiye’den ‘cenaze izni’ istedi

Yunanistan’da meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen bir makinistin Türkiye’de cezaevinde yatan babası için özel izin talep... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

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tren kazası

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Yunan haber ajansı Amna’nın haberine göre, Yunanistan'ı sarsan tren kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki makinist Nikos Nalbantis’in Edirne Cezaevi’nde yatan babası, oğlunun cenazesine katılmak üzere izin istedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da devreye girerek, 'insani nedenlerle özel izin' için Türk makamlarına talepte bulundu. İzin talebinin Türk makamlarının münhasır yetkisi altında olduğu belirtiliyor.Öte yandan, tren kazasına karışan makinistlerden birine 'kırmızı ışığı görmezden gelmesinin' söylendiğine ilişkin ses kaydının yayınlanması sonrasında, vatandaşların tepkisi büyüdü. Başkent Atina’da Yunanistan Parlamentosu önünde toplanan göstericiler, “Yaşananlardan doğrudan devlet sorumlu” sloganları attı. Demiryolu işçileri sendikası ise, tren yolu sisteminin güvensiz ve modern olmaması nedeniyle greve gideceğini açıklamıştı.

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türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, cenaze, izin, tren kazası