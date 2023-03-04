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https://sputniknews.com.tr/20230304/yunanistan-turkiyeden-cenaze-izni-istedi-1067795876.html
Yunanistan, Türkiye’den ‘cenaze izni’ istedi
Yunanistan, Türkiye’den ‘cenaze izni’ istedi
Yunanistan’da meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen bir makinistin Türkiye’de cezaevinde yatan babası için özel izin talep... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T10:01+0300
2023-03-04T10:01+0300
dünya
türkiye
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
cenaze
izin
tren kazası
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Yunan haber ajansı Amna’nın haberine göre, Yunanistan'ı sarsan tren kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki makinist Nikos Nalbantis’in Edirne Cezaevi’nde yatan babası, oğlunun cenazesine katılmak üzere izin istedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da devreye girerek, 'insani nedenlerle özel izin' için Türk makamlarına talepte bulundu. İzin talebinin Türk makamlarının münhasır yetkisi altında olduğu belirtiliyor.Öte yandan, tren kazasına karışan makinistlerden birine 'kırmızı ışığı görmezden gelmesinin' söylendiğine ilişkin ses kaydının yayınlanması sonrasında, vatandaşların tepkisi büyüdü. Başkent Atina’da Yunanistan Parlamentosu önünde toplanan göstericiler, “Yaşananlardan doğrudan devlet sorumlu” sloganları attı. Demiryolu işçileri sendikası ise, tren yolu sisteminin güvensiz ve modern olmaması nedeniyle greve gideceğini açıklamıştı.
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türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, cenaze, izin, tren kazası
türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, cenaze, izin, tren kazası

Yunanistan, Türkiye’den ‘cenaze izni’ istedi

10:01 04.03.2023
© AATürkiye Yunanistan bayrakları
Türkiye Yunanistan bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA
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Yunanistan’da meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen bir makinistin Türkiye’de cezaevinde yatan babası için özel izin talep edildiği bildirildi.
Yunan haber ajansı Amna’nın haberine göre, Yunanistan'ı sarsan tren kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki makinist Nikos Nalbantis’in Edirne Cezaevi’nde yatan babası, oğlunun cenazesine katılmak üzere izin istedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da devreye girerek, 'insani nedenlerle özel izin' için Türk makamlarına talepte bulundu. İzin talebinin Türk makamlarının münhasır yetkisi altında olduğu belirtiliyor.
Öte yandan, tren kazasına karışan makinistlerden birine 'kırmızı ışığı görmezden gelmesinin' söylendiğine ilişkin ses kaydının yayınlanması sonrasında, vatandaşların tepkisi büyüdü.
Başkent Atina’da Yunanistan Parlamentosu önünde toplanan göstericiler, “Yaşananlardan doğrudan devlet sorumlu” sloganları attı. Demiryolu işçileri sendikası ise, tren yolu sisteminin güvensiz ve modern olmaması nedeniyle greve gideceğini açıklamıştı.
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