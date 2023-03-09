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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230309/transdinyester-liderine-yonelik-suikast-girisimi-engellendi-1068026689.html
Transdinyester liderine yönelik suikast girişimi engellendi
Transdinyester liderine yönelik suikast girişimi engellendi
Moldova'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden ve Rus barış gücü birliklerinin konuşlu olduğu Transdinyester bölgesinin lideri Vadim Krasnoselskiy'e... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T12:13+0300
2023-03-09T12:29+0300
ukrayna krizi
transdinyester
moldova
suikast
vadim krasnoselskiy
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Moldova'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden ve Rus barış gücü birliklerinin konuşlu olduğu Transdinyester bölgesinin devlet güvenlik bakanlığı, bölge lideri Vadim Krasnoselskiy'e yönelik suikast girişiminin önlendiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, suikast girişimine karışan şüphelilerin gözaltına alındığı bilgisi verilerek "Başbakanlık Devlet Güvenlik Bakanlığı bir terör eyleminin önlendiğini bildirdi. Suç, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin talimatıyla, Transdinyester Cumhuriyeti'nin bir dizi yetkilisine karşı hazırlanıyordu. Şüpheliler gözaltına alındı. İtiraflarda bulundular" denildi.Birkaç gün önce Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, 'Rusya'nın bölgede istikrarı bozmaya yönelik girişimleri' karşısında 'Moldova'nın kendi güvenliğini artırma çabalarına' verilen desteği ele almıştı.ABD-Romanya ikili ilişkileri ve NATO bünyesindeki savunma ortaklığının da ele alındığı görüşmede bakanlar, Moldova hükümetine desteğini ifade etmişti.Moldova ile Transdinyester arasında gerilim geçen haftalarda yükselmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, şubat ayının sonlarında Kiev'in Transdinyester'e karşı silahlı provokasyon hazırlığında olduğunu ve bu provokasyonun neo-Nazi Azov Taburu da dahil Ukraynalı gruplar tarafından gerçekleştirileceğini bildirmişti.Kiev yönetimi, Moskova'nın iddialarını yalanlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230223/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-transdinyestere-yonelik-silahli-provokasyona-hazirlaniyor-1067420639.html
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transdinyester, moldova, suikast, vadim krasnoselskiy
transdinyester, moldova, suikast, vadim krasnoselskiy

Transdinyester liderine yönelik suikast girişimi engellendi

12:13 09.03.2023 (güncellendi: 12:29 09.03.2023)
© SputnikTransdinyester lideri Vadim Krasnoselskiy
Transdinyester lideri Vadim Krasnoselskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© Sputnik
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Moldova'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden ve Rus barış gücü birliklerinin konuşlu olduğu Transdinyester bölgesinin lideri Vadim Krasnoselskiy'e yönelik suikast girişimi engellendi.
Moldova'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden ve Rus barış gücü birliklerinin konuşlu olduğu Transdinyester bölgesinin devlet güvenlik bakanlığı, bölge lideri Vadim Krasnoselskiy'e yönelik suikast girişiminin önlendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, suikast girişimine karışan şüphelilerin gözaltına alındığı bilgisi verilerek "Başbakanlık Devlet Güvenlik Bakanlığı bir terör eyleminin önlendiğini bildirdi. Suç, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin talimatıyla, Transdinyester Cumhuriyeti'nin bir dizi yetkilisine karşı hazırlanıyordu. Şüpheliler gözaltına alındı. İtiraflarda bulundular" denildi.
Birkaç gün önce Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, 'Rusya'nın bölgede istikrarı bozmaya yönelik girişimleri' karşısında 'Moldova'nın kendi güvenliğini artırma çabalarına' verilen desteği ele almıştı.
ABD-Romanya ikili ilişkileri ve NATO bünyesindeki savunma ortaklığının da ele alındığı görüşmede bakanlar, Moldova hükümetine desteğini ifade etmişti.
Moldova ile Transdinyester arasında gerilim geçen haftalarda yükselmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, şubat ayının sonlarında Kiev'in Transdinyester'e karşı silahlı provokasyon hazırlığında olduğunu ve bu provokasyonun neo-Nazi Azov Taburu da dahil Ukraynalı gruplar tarafından gerçekleştirileceğini bildirmişti.
Kiev yönetimi, Moskova'nın iddialarını yalanlamıştı.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, Transdinyester'e yönelik silahlı provokasyona hazırlanıyor
23 Şubat, 15:16
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