https://sputniknews.com.tr/20230223/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-transdinyestere-yonelik-silahli-provokasyona-hazirlaniyor-1067420639.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, Transdinyester'e yönelik silahlı provokasyona hazırlanıyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, Transdinyester'e yönelik silahlı provokasyona hazırlanıyor
Ukrayna ordusunun Transdinyester'e yönelik silahlı provokasyon gerçekleştirme planlarına dair bilgi bulunduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Rus... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T15:16+0300
2023-02-23T15:16+0300
2023-02-23T15:16+0300
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"Elde edilen bilgilere göre Kiev rejimi, yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerle Transdinyester Cumhuriyeti'ne karşı silahlı provokasyon gerçekleştirmeye hazırlanıyor" denilen açıklamada, provokasyonun gerekçesi olarak Rus güçlerin Transdinyester topraklarından taarruza geçtiğine dair bir mizansen planlandığı belirtildi.Mizansenin hayata geçirilmesi için mizansene katılan Ukraynalı sabotajcıların Rusya Silahlı Kuvvetleri askerlerinin üniformalarını giyeceğini bildiren bakanlık, "Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Transdinyester sınırındaki durumu dikkatle izliyor ve herhangi durum değişikliğine müdahale etmeye hazır" ifadelerini kullandı.Bakanlık, Ukrayna ordusunun provokasyonda aşırı sağcı Azov Taburu'nu kullanmayı planladığını da sözlerine ekledi.Avrupa'daki en büyük mühimmat depolarından biri Transdinyester'deki Kolbasna köyünde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230220/kremlinden-moldovaya-transdinyesterdeki-rus-baris-gucu-konusunda-daha-dikkatli-olun-1067270286.html
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transdinyester, moldova, rusya, ukrayna
transdinyester, moldova, rusya, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, Transdinyester'e yönelik silahlı provokasyona hazırlanıyor
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Ukrayna ordusunun Transdinyester'e yönelik silahlı provokasyon gerçekleştirme planlarına dair bilgi bulunduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin olası bir provokasyona karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı.
"Elde edilen bilgilere göre Kiev rejimi, yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerle Transdinyester Cumhuriyeti'ne karşı silahlı provokasyon gerçekleştirmeye hazırlanıyor" denilen açıklamada, provokasyonun gerekçesi olarak Rus güçlerin Transdinyester topraklarından taarruza geçtiğine dair bir mizansen planlandığı belirtildi.
Mizansenin hayata geçirilmesi için mizansene katılan Ukraynalı sabotajcıların Rusya Silahlı Kuvvetleri askerlerinin üniformalarını giyeceğini bildiren bakanlık, "Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Transdinyester sınırındaki durumu dikkatle izliyor ve herhangi durum değişikliğine müdahale etmeye hazır" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, Ukrayna ordusunun provokasyonda aşırı sağcı Azov Taburu'nu kullanmayı planladığını da sözlerine ekledi.
Avrupa'daki en büyük mühimmat depolarından biri Transdinyester'deki Kolbasna köyünde bulunuyor.