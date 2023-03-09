https://sputniknews.com.tr/20230309/t3-kadikoy-moda-tramvay-hattinda-seferler-yapilamiyor-1068028820.html
T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferler yapılamıyor
T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferler yapılamıyor
T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferlerin, enerji kesintisi nedeniyle yapılamadığı bildirildi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T12:34+0300
2023-03-09T12:34+0300
2023-03-09T12:34+0300
yaşam
istanbul
tramvay
arıza
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İstanbul'da enerji kesintisi, tramvay seferlerinde aksamaya yol açtı.Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230308/istanbulda-metro-seferlerine-8-mart-duzenlemesi-1400ten-itibaren-kapatilacak-1067969378.html
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istanbul, tramvay, arıza
T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferler yapılamıyor
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T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferlerin, enerji kesintisi nedeniyle yapılamadığı bildirildi.
İstanbul'da enerji kesintisi, tramvay seferlerinde aksamaya yol açtı.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.