https://sputniknews.com.tr/20230308/istanbulda-metro-seferlerine-8-mart-duzenlemesi-1400ten-itibaren-kapatilacak-1067969378.html

İstanbul'da metro seferlerine 8 Mart düzenlemesi: 14:00'ten itibaren kapatılacak

İstanbul'da metro seferlerine 8 Mart düzenlemesi: 14:00'ten itibaren kapatılacak

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T08:24+0300

2023-03-08T08:24+0300

2023-03-08T08:24+0300

türkiye

metro

metro istanbul

8 mart dünya kadınlar günü

8 mart gece yürüyüşü

8 mart dünya kadınlar günü

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Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230307/8-mart-oncesi-taksimde-guvenlik-onlemi-1067944922.html

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metro, metro istanbul, 8 mart dünya kadınlar günü, 8 mart gece yürüyüşü, 8 mart dünya kadınlar günü