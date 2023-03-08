https://sputniknews.com.tr/20230308/istanbulda-metro-seferlerine-8-mart-duzenlemesi-1400ten-itibaren-kapatilacak-1067969378.html
İstanbul'da metro seferlerine 8 Mart düzenlemesi: 14:00'ten itibaren kapatılacak
İstanbul'da metro seferlerine 8 Mart düzenlemesi: 14:00'ten itibaren kapatılacak
Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T08:24+0300
2023-03-08T08:24+0300
2023-03-08T08:24+0300
türkiye
metro
metro istanbul
8 mart dünya kadınlar günü
8 mart gece yürüyüşü
8 mart dünya kadınlar günü
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Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230307/8-mart-oncesi-taksimde-guvenlik-onlemi-1067944922.html
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metro, metro istanbul, 8 mart dünya kadınlar günü, 8 mart gece yürüyüşü, 8 mart dünya kadınlar günü
metro, metro istanbul, 8 mart dünya kadınlar günü, 8 mart gece yürüyüşü, 8 mart dünya kadınlar günü
İstanbul'da metro seferlerine 8 Mart düzenlemesi: 14:00'ten itibaren kapatılacak
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Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.