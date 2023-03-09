https://sputniknews.com.tr/20230309/rusya-topraklarimiza-sabotajcilarina-gonderen-ukraynaya-karsi-misilleme-saldirilari-duzenledik-1068038643.html
Rusya: Topraklarımıza sabotajcılarına gönderen Ukrayna’ya karşı misilleme saldırıları düzenledik
Rusya: Topraklarımıza sabotajcılarına gönderen Ukrayna’ya karşı misilleme saldırıları düzenledik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin mart başında Rusya’nın Bryansk bölgesine sızıp gerçekleştirdikleri terör eylemlerine karşılık Ukrayna’ya misilleme... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T14:52+0300
2023-03-09T14:52+0300
2023-03-09T14:52+0300
ukrayna krizi
bryansk
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ‘deniz ve karaya konuşlu uzun menzilli silahlar ve hipersonik Kinjal roketleri ile Ukrayna’nın askeri altyapısının kilit unsurlarını, savunma sanayi tesislerini ve bu buralara enerji sağlayan tesisleri vurduklarını’ kaydetti.Konaşenkov, söz konusu saldırılarda Ukrayna’daki bazı silahlı insansız hava aracı konuşlanma noktalarının imha edildiğini ve ayrıca rezerv birliklerin yerinin değiştirilmesinin ve Ukrayna hükümetine bağışlanmış olan silahların tren yoluyla taşınmasının engellendiğini belirtti.Sözcü, misilleme saldırıları ile hedef alınan tesislerde askeri teknik araçların onarımı ile mühimmat üretimi süreçlerinin durdurulduğunu da sözlerine ekledi.Rusya’nın hemen Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine 2 Mart’ya Ukrayna’dan sabotaj grupları sızmış, saldırıları sonucunda 2 sivil hayatını kaybetmiş ve 10 yaşındaki bir çocuk da yaralanmıştı. Rusya güvenlik güçleri, bu grupların daha sonra bastırıldığını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu saldırıları terör eylemi olarak nitelendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230306/kremlinden-bryansk-aciklamasi-nato-silahi-kullanilmasindan-ziyade-silahi-kimin-atesledigi-onemli-1067875691.html
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bryansk, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov
bryansk, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov
Rusya: Topraklarımıza sabotajcılarına gönderen Ukrayna’ya karşı misilleme saldırıları düzenledik
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin mart başında Rusya’nın Bryansk bölgesine sızıp gerçekleştirdikleri terör eylemlerine karşılık Ukrayna’ya misilleme saldırıları düzenlediklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ‘deniz ve karaya konuşlu uzun menzilli silahlar ve hipersonik Kinjal roketleri ile Ukrayna’nın askeri altyapısının kilit unsurlarını, savunma sanayi tesislerini ve bu buralara enerji sağlayan tesisleri vurduklarını’ kaydetti.
Konaşenkov, söz konusu saldırılarda Ukrayna’daki bazı silahlı insansız hava aracı konuşlanma noktalarının imha edildiğini ve ayrıca rezerv birliklerin yerinin değiştirilmesinin ve Ukrayna hükümetine bağışlanmış olan silahların tren yoluyla taşınmasının engellendiğini belirtti.
Sözcü, misilleme saldırıları ile hedef alınan tesislerde askeri teknik araçların onarımı ile mühimmat üretimi süreçlerinin durdurulduğunu da sözlerine ekledi.
Rusya’nın hemen Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine 2 Mart’ya Ukrayna’dan sabotaj grupları sızmış, saldırıları sonucunda 2 sivil hayatını kaybetmiş ve 10 yaşındaki bir çocuk da yaralanmıştı. Rusya güvenlik güçleri, bu grupların daha sonra bastırıldığını açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu saldırıları terör eylemi olarak nitelendirmişti.