https://sputniknews.com.tr/20230309/rusya-topraklarimiza-sabotajcilarina-gonderen-ukraynaya-karsi-misilleme-saldirilari-duzenledik-1068038643.html

Rusya: Topraklarımıza sabotajcılarına gönderen Ukrayna’ya karşı misilleme saldırıları düzenledik

Rusya: Topraklarımıza sabotajcılarına gönderen Ukrayna’ya karşı misilleme saldırıları düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin mart başında Rusya’nın Bryansk bölgesine sızıp gerçekleştirdikleri terör eylemlerine karşılık Ukrayna’ya misilleme... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T14:52+0300

2023-03-09T14:52+0300

2023-03-09T14:52+0300

ukrayna krizi

bryansk

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ‘deniz ve karaya konuşlu uzun menzilli silahlar ve hipersonik Kinjal roketleri ile Ukrayna’nın askeri altyapısının kilit unsurlarını, savunma sanayi tesislerini ve bu buralara enerji sağlayan tesisleri vurduklarını’ kaydetti.Konaşenkov, söz konusu saldırılarda Ukrayna’daki bazı silahlı insansız hava aracı konuşlanma noktalarının imha edildiğini ve ayrıca rezerv birliklerin yerinin değiştirilmesinin ve Ukrayna hükümetine bağışlanmış olan silahların tren yoluyla taşınmasının engellendiğini belirtti.Sözcü, misilleme saldırıları ile hedef alınan tesislerde askeri teknik araçların onarımı ile mühimmat üretimi süreçlerinin durdurulduğunu da sözlerine ekledi.Rusya’nın hemen Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine 2 Mart’ya Ukrayna’dan sabotaj grupları sızmış, saldırıları sonucunda 2 sivil hayatını kaybetmiş ve 10 yaşındaki bir çocuk da yaralanmıştı. Rusya güvenlik güçleri, bu grupların daha sonra bastırıldığını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu saldırıları terör eylemi olarak nitelendirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230306/kremlinden-bryansk-aciklamasi-nato-silahi-kullanilmasindan-ziyade-silahi-kimin-atesledigi-onemli-1067875691.html

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bryansk, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov