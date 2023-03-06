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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230306/kremlinden-bryansk-aciklamasi-nato-silahi-kullanilmasindan-ziyade-silahi-kimin-atesledigi-onemli-1067875691.html
Kremlin'den 'Bryansk' açıklaması: NATO silahı kullanılmasından ziyade silahı kimin ateşlediği önemli
Kremlin'den 'Bryansk' açıklaması: NATO silahı kullanılmasından ziyade silahı kimin ateşlediği önemli
Ukrayna'nın Bryansk Bölgesi'ndeki saldırıda NATO silahlarını kullanmasının İttifak'ın çatışmalara dahil olduğunu gösterdiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T14:55+0300
2023-03-06T14:56+0300
ukrayna krizi
bryansk
kremlin
rusya
dmitriy peskov
ukrayna
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Gazetecilerin günlük basın toplantısında Bryansk Bölgesi'ndeki saldırıda yaralanan 10 yaşındaki bir çocuğun göğsünden NATO kalibreli mermi çıkarılmasını anımsatması üzerine Peskov, "Burada mühimmatın menşei o kadar önemli değil. Önemli olan, bu merminin kimin elinden ateşlendiği. İşte önemli olan budur" dedi.Ukrayna ordusunun ve aşırı milliyetçi birliklerin NATO mühimmatı da dahil çeşitli mühimmatlar kullandığını birçok kez dile getirdiklerini anımsatan Peskov, NATO'nun çatışmadaki dahlinin giderek arttığının altını çizdi.Peskov, gereken tüm değerlendirmelerin yapıldığını ve Bryansk vakasının terör saldırısından başka bir şey olamayacacağının belirlendiğini ifade etti.'Putin ve kurmayları Bryansk saldırısını detaylı olarak ele aldı'Bu arada Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günkü Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Bryansk Bölgesi'ne yönelik saldırıyı üyelerle birlikte etraflı bir şekilde ele aldığını bildirdi.Rus özel servisleri tarafından korunan stratejik tesislerin güvenliği konusunun gündeme alındığını da anlatan Peskov, bu tür olayların tekrarlanmaması için gereken önlemlerin alınacağını söyledi.'Kuzey Akım hatlarının akıbeti hissedarlar ve Gazprom tarafından belirlenecek'Peskov, sabotajlar yoluyla patlatılarak işlevsiz hale getirilen Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının akıbetinin Gazprom ve tüm hissedarlar tarafından birlikte belirleneceğini kaydetti.Geçen hafta Reuters'e konuşan kaynaklar, Kuzey Akım hatlarının mühürleneceğini ve rafa kaldırılacağını, hatları onarmaya ve yeniden devreye almaya yönelik planlar bulunmadığını öne sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230303/rusya-bryansk-bolgesine-saldiran-ukraynali-sabotajcilar-nato-silahlari-kullandi-1067767881.html
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bryansk, kremlin, rusya, dmitriy peskov, ukrayna

Kremlin'den 'Bryansk' açıklaması: NATO silahı kullanılmasından ziyade silahı kimin ateşlediği önemli

14:55 06.03.2023 (güncellendi: 14:56 06.03.2023)
© SputnikKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© Sputnik
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Ukrayna'nın Bryansk Bölgesi'ndeki saldırıda NATO silahlarını kullanmasının İttifak'ın çatışmalara dahil olduğunu gösterdiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ancak bu saldırıda silahın nerede üretildiğinden ziyade kimin ateş açtığının daha önemli olduğunu vurguladı.
Gazetecilerin günlük basın toplantısında Bryansk Bölgesi'ndeki saldırıda yaralanan 10 yaşındaki bir çocuğun göğsünden NATO kalibreli mermi çıkarılmasını anımsatması üzerine Peskov, "Burada mühimmatın menşei o kadar önemli değil. Önemli olan, bu merminin kimin elinden ateşlendiği. İşte önemli olan budur" dedi.
Ukrayna ordusunun ve aşırı milliyetçi birliklerin NATO mühimmatı da dahil çeşitli mühimmatlar kullandığını birçok kez dile getirdiklerini anımsatan Peskov, NATO'nun çatışmadaki dahlinin giderek arttığının altını çizdi.
Peskov, gereken tüm değerlendirmelerin yapıldığını ve Bryansk vakasının terör saldırısından başka bir şey olamayacacağının belirlendiğini ifade etti.

'Putin ve kurmayları Bryansk saldırısını detaylı olarak ele aldı'

Bu arada Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günkü Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Bryansk Bölgesi'ne yönelik saldırıyı üyelerle birlikte etraflı bir şekilde ele aldığını bildirdi.
Rus özel servisleri tarafından korunan stratejik tesislerin güvenliği konusunun gündeme alındığını da anlatan Peskov, bu tür olayların tekrarlanmaması için gereken önlemlerin alınacağını söyledi.

'Kuzey Akım hatlarının akıbeti hissedarlar ve Gazprom tarafından belirlenecek'

Peskov, sabotajlar yoluyla patlatılarak işlevsiz hale getirilen Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının akıbetinin Gazprom ve tüm hissedarlar tarafından birlikte belirleneceğini kaydetti.
Geçen hafta Reuters'e konuşan kaynaklar, Kuzey Akım hatlarının mühürleneceğini ve rafa kaldırılacağını, hatları onarmaya ve yeniden devreye almaya yönelik planlar bulunmadığını öne sürmüştü.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Bryansk Bölgesi'ne saldıran Ukraynalı sabotajcılar NATO silahları kullandı
3 Mart, 14:46
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