https://sputniknews.com.tr/20230303/rusya-bryansk-bolgesine-saldiran-ukraynali-sabotajcilar-nato-silahlari-kullandi-1067767881.html

Rusya: Bryansk Bölgesi'ne saldıran Ukraynalı sabotajcılar NATO silahları kullandı

Rusya: Bryansk Bölgesi'ne saldıran Ukraynalı sabotajcılar NATO silahları kullandı

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesi'ne dün Ukraynalı sabotajcılar tarafından düzenlenen baskın hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T14:46+0300

2023-03-03T14:46+0300

2023-03-03T15:04+0300

ukrayna krizi

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sabotaj

nato

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Ukraynalı yetkililerin tüm eylemlerini ABD ve diğer NATO ülkelerinin onayı ve desteğiyle gerçekleştirdiklerini defaatle itiraf ettiklerini anımsatarak Bryansk baskınındaki cinayetlerin NATO silahlarıyla işlendiği belirten bakanlık, bu bağlamda İttifak ülkelerinin bu tür suçların ortağı ve terör destekçileri olarak nitelendirilebileceğini kaydetti.Rusya'nın Bryansk'taki vakadan gereken dersleri çıkardığını ve soruşturma başlattığını belirten bakanlık, bu suçun cezasız kalmayacağının altını çizdi.ABD ve NATO'daki müttefiklerinin Rusya'yı yok etmeyi öngören jeopolitik planlarını tutarlı bir şekilde sürdürdüğüne ve bu amaç doğrultusunda Ukrayna'ya giderek daha aktif şekilde silah pompaladığına, Ukraynalı askerleri eğittiğine, Kievli tebaalarına saldırı hedeflerinin ve yönünün belirlenmesine yardım ettiğine dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı, "ABD ve diğer NATO ülkeleri, Ukrayna'ya yüksek teknolojili silah türleri tedarik ederek Ukrayna'yı kişisel laboratuvara ve kendi geliştirdikleri silahları test etmek için bir poligona dönüştürüyor" ifadelerini kullandı.2014 yılından bu yana neo-Nazi Kiev rejimini Kolektif Batı'nın onu itaatkar bir araca dönüştürdüğünü ve onu kullanarak Rusya'ya stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını kaydeden bakanlık, "Bugün Batılı ülkeler, bu tür planların başarısızlığa mahkum olduğunu anlamalarına rağmen, Kiev'den taarruzlara devam etmesini ve yeni Rus bölgelerinin topraklarını işgal etmesini talep ediyor. Bu politikanın bedelinin binlerce masum insanın hayatı olması umurlarında değil" yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230303/fsb-ukraynali-sabotajcilarin-rusyanin-sinir-bolgesine-saldirilarinin-goruntulerini-yayinladi-1067759681.html

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