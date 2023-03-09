https://sputniknews.com.tr/20230309/rusya-savunma-bakanligi-9-ukraynali-sabotaj-grubunun-eylemleri-onlendi-1068017352.html

Rusya Savunma Bakanlığı: 9 Ukraynalı sabotaj grubunun eylemleri önlendi

Rusya Savunma Bakanlığı: 9 Ukraynalı sabotaj grubunun eylemleri önlendi

Rus askerlerin Harkov Bölgesi ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde 9 Ukraynalı sabotaj grubunun faaliyetini önlediği belirtildi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T04:04+0300

2023-03-09T04:04+0300

2023-03-09T04:04+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Harkov Bölgesi’nin 3 ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin 3 yerleşiminde toplam 9 Ukraynalı sabotaj grubunun faaliyetinin önlendiğini açıkladı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Memrik yerleşiminde, Ukrayna ordusunun 59. Deniz Piyade Tugayı’nın karargahının vurulduğunu anlatan Konaşenkov, Novoaleksandrovka yerleşiminde de Ukrayna ordusuna ait 36D6 radarının imha edildiğini söyledi.Ukrayna ordusuna ait 87 topçu birliğine ve 207 noktadaki asker ve teçhizat yığınağına hava ve topçu saldırılarının düzenlendiğini dile getiren Konaşenkov, son bir günde Ukrayna ordusunun fırlattığı 4 HIMARS füzesinin vurulduğunu ve 5 insansız hava aracının düşürüldüğünü anlattı.Donetsk cephesinde son 24 saat içinde 180’den fazla Ukraynalı asker, iki tank, üç piyade savaş aracı, beş otomobil, Akatsiya kundağı motorlu obüs ve Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edildi.Kupyansk cephesinde düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu 60’dan fazla Ukraynalı askerin yanı sıra, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil ve Akatsiya kundağı motorlu obüsün etkisiz hale getirildiği bildirildi.Krasnıy Liman cephesinde, Ukrayna ordusunun kaybı 130 asker, iki piyade savaş aracı, üç zırhlı savaş aracı, üç otomobil ve Gvozdika kundağı motorlu obüs olarak gerçekleşti.Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde, Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde 65 asker, bir tank, iki zırhlı savaş aracı, üç kamyonet ve Msta-B obüsünü kaybettiği aktarıldı.Herson cephesinde, Rus ordusunun düzenlediği topçu saldırılarda son bir günde 50’den fazla Ukraynalı asker, iki otomobil ve D-30 obüsünün imha edildiği belirtildi.

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