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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230309/abd-temsilciler-meclisi-baskani-mccarthy-zelenskiyin-davetini-geri-cevirdi-1068017167.html
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Zelenskiy'in davetini geri çevirdi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Zelenskiy'in davetini geri çevirdi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin davetini reddetti. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T03:40+0300
2023-03-09T03:40+0300
ukrayna krizi
abd
abd temsilciler meclisi
ukrayna
vladimir zelenskiy
davet
rusya
cumhuriyetçiler
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkede yaşananları görmesi için Ukrayna'ya davet ettiği ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, CNN'e verdiği demeçte, bu ülkeye yapılan yardımlar konusunda 'açık çek politikası' uygulanıp uygulanmamasına karar vermek için Ukrayna'ya gitmesinin gerekmediğini söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'yı desteklediğini ancak bu ülkeye 'açık çek politikası' uygulanmaması gerektiği görüşünü savunan McCarthy'i ülkede olup bitenleri görmesi için Ukrayna'ya davet etmişti.Zelenskiy, "Sanırım McCarthy, Kiev'i veya Ukrayna'yı hiç ziyaret etmedi. Bunun (McCarthy'nin Ukrayna'yı ziyaret etmesinin) pozisyonuna yardımcı olacağını düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230308/tahil-anlasmasini-gorusecek-olan-bm-genel-sekreteri-guterres-kieve-geldi-1067985398.html
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abd, abd temsilciler meclisi, ukrayna, vladimir zelenskiy, davet, rusya, cumhuriyetçiler
abd, abd temsilciler meclisi, ukrayna, vladimir zelenskiy, davet, rusya, cumhuriyetçiler

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Zelenskiy'in davetini geri çevirdi

03:40 09.03.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin davetini reddetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkede yaşananları görmesi için Ukrayna'ya davet ettiği ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, CNN'e verdiği demeçte, bu ülkeye yapılan yardımlar konusunda 'açık çek politikası' uygulanıp uygulanmamasına karar vermek için Ukrayna'ya gitmesinin gerekmediğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'yı desteklediğini ancak bu ülkeye 'açık çek politikası' uygulanmaması gerektiği görüşünü savunan McCarthy'i ülkede olup bitenleri görmesi için Ukrayna'ya davet etmişti.
Zelenskiy, "Sanırım McCarthy, Kiev'i veya Ukrayna'yı hiç ziyaret etmedi. Bunun (McCarthy'nin Ukrayna'yı ziyaret etmesinin) pozisyonuna yardımcı olacağını düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
Ukrayna krizi
Tahıl anlaşmasını görüşecek olan BM Genel Sekreteri Guterres Kiev’e gitti
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