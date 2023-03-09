https://sputniknews.com.tr/20230309/abd-temsilciler-meclisi-baskani-mccarthy-zelenskiyin-davetini-geri-cevirdi-1068017167.html

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Zelenskiy'in davetini geri çevirdi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Zelenskiy'in davetini geri çevirdi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin davetini reddetti. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T03:40+0300

2023-03-09T03:40+0300

2023-03-09T03:40+0300

ukrayna krizi

abd

abd temsilciler meclisi

ukrayna

vladimir zelenskiy

davet

rusya

cumhuriyetçiler

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkede yaşananları görmesi için Ukrayna'ya davet ettiği ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, CNN'e verdiği demeçte, bu ülkeye yapılan yardımlar konusunda 'açık çek politikası' uygulanıp uygulanmamasına karar vermek için Ukrayna'ya gitmesinin gerekmediğini söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'yı desteklediğini ancak bu ülkeye 'açık çek politikası' uygulanmaması gerektiği görüşünü savunan McCarthy'i ülkede olup bitenleri görmesi için Ukrayna'ya davet etmişti.Zelenskiy, "Sanırım McCarthy, Kiev'i veya Ukrayna'yı hiç ziyaret etmedi. Bunun (McCarthy'nin Ukrayna'yı ziyaret etmesinin) pozisyonuna yardımcı olacağını düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

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abd, abd temsilciler meclisi, ukrayna, vladimir zelenskiy, davet, rusya, cumhuriyetçiler