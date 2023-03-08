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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230308/tahil-anlasmasini-gorusecek-olan-bm-genel-sekreteri-guterres-kieve-geldi-1067985398.html
Tahıl anlaşmasını görüşecek olan BM Genel Sekreteri Guterres Kiev’e gitti
Tahıl anlaşmasını görüşecek olan BM Genel Sekreteri Guterres Kiev’e gitti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gittiği açıklandı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T14:43+0300
2023-03-08T14:44+0300
ukrayna krizi
ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
antonio guterres
tahıl
anlaşma
kiev
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BM Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamaya göre Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile tahıl anlaşmasının ‘tüm yönleri ile’ uzatılmasını ve diğer güncel konuları görüşmek üzere Kiev’e gitti.İstanbul’da geçtiğimiz yılın temmuz ayında BM ve Türkiye’nin katılımıyla Rusya ve Ukrayna tarafından imzalanan ve kasımda uzatılan tahıl anlaşmasının süresi 18 Mart’ta sona eriyor.Dün Ukrayna'nın anlaşmayı uzatmak için ortaklarıyla çevrimiçi müzakerelere başladığı, ancak şu ana kadar bunu Rusya ile doğrudan görüşmediği öğrenildi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın Rusya ile ilgili maddelerinin Batılı ülkeler tarafından yerine getirilmediğini açıklamıştı. Rus tarafı, anlaşmanın devamının ancak Rus tarım ürünleri ve gübre üreticilerinin dünya pazarlarına engelsiz erişimi açısından çıkarlarının dikkate alınması durumunda mümkün olduğunu vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230306/rusyadan-oyalamalara-karsi-ultimatom-tahil-anlasmasi-uzatilacak-mi--1067872361.html
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ukrayna, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, tahıl, anlaşma, kiev
ukrayna, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, tahıl, anlaşma, kiev

Tahıl anlaşmasını görüşecek olan BM Genel Sekreteri Guterres Kiev’e gitti

14:43 08.03.2023 (güncellendi: 14:44 08.03.2023)
© İHA / SERGEY DOLZHENKOBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© İHA / SERGEY DOLZHENKO
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gittiği açıklandı.
BM Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamaya göre Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile tahıl anlaşmasının ‘tüm yönleri ile’ uzatılmasını ve diğer güncel konuları görüşmek üzere Kiev’e gitti.
İstanbul’da geçtiğimiz yılın temmuz ayında BM ve Türkiye’nin katılımıyla Rusya ve Ukrayna tarafından imzalanan ve kasımda uzatılan tahıl anlaşmasının süresi 18 Mart’ta sona eriyor.
Dün Ukrayna'nın anlaşmayı uzatmak için ortaklarıyla çevrimiçi müzakerelere başladığı, ancak şu ana kadar bunu Rusya ile doğrudan görüşmediği öğrenildi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın Rusya ile ilgili maddelerinin Batılı ülkeler tarafından yerine getirilmediğini açıklamıştı. Rus tarafı, anlaşmanın devamının ancak Rus tarım ürünleri ve gübre üreticilerinin dünya pazarlarına engelsiz erişimi açısından çıkarlarının dikkate alınması durumunda mümkün olduğunu vurgulamıştı.
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Rusya’dan oyalamalara karşı ültimatom: Tahıl anlaşması uzatılacak mı?
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