https://sputniknews.com.tr/20230308/tahil-anlasmasini-gorusecek-olan-bm-genel-sekreteri-guterres-kieve-geldi-1067985398.html

Tahıl anlaşmasını görüşecek olan BM Genel Sekreteri Guterres Kiev’e gitti

Tahıl anlaşmasını görüşecek olan BM Genel Sekreteri Guterres Kiev’e gitti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gittiği açıklandı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T14:43+0300

2023-03-08T14:43+0300

2023-03-08T14:44+0300

ukrayna krizi

ukrayna

birleşmiş milletler (bm)

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kiev

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BM Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamaya göre Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile tahıl anlaşmasının ‘tüm yönleri ile’ uzatılmasını ve diğer güncel konuları görüşmek üzere Kiev’e gitti.İstanbul’da geçtiğimiz yılın temmuz ayında BM ve Türkiye’nin katılımıyla Rusya ve Ukrayna tarafından imzalanan ve kasımda uzatılan tahıl anlaşmasının süresi 18 Mart’ta sona eriyor.Dün Ukrayna'nın anlaşmayı uzatmak için ortaklarıyla çevrimiçi müzakerelere başladığı, ancak şu ana kadar bunu Rusya ile doğrudan görüşmediği öğrenildi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın Rusya ile ilgili maddelerinin Batılı ülkeler tarafından yerine getirilmediğini açıklamıştı. Rus tarafı, anlaşmanın devamının ancak Rus tarım ürünleri ve gübre üreticilerinin dünya pazarlarına engelsiz erişimi açısından çıkarlarının dikkate alınması durumunda mümkün olduğunu vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230306/rusyadan-oyalamalara-karsi-ultimatom-tahil-anlasmasi-uzatilacak-mi--1067872361.html

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