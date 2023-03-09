Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230309/natodan-turkiye-isvec-finlandiya-toplantisi-hakkinda-aciklama-1068054835.html
NATO: Türkiye, İsveç ve Finlandiya, Ortak Mekanizmanın uzun vadeli değeri üzerinde mutabık kaldı
NATO: Türkiye, İsveç ve Finlandiya, Ortak Mekanizmanın uzun vadeli değeri üzerinde mutabık kaldı
NATO, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka üyelik süreci hakkında oluşturulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın uzun vadeli değeri üzerinde iki ülkenin ve Türkiye'nin... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T21:25+0300
2023-03-09T21:35+0300
dünya
nato
isveç
finlandiya
daimi ortak mekanizma
jens stoltenberg
jens stoltenberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/06/1059584472_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_1a9d37fd26c704542694091bb81f97e8.jpg
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizması"nın toplantısı Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.NATO'dan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında yapılan toplantının, üç ülkenin yetkililerini üçüncü kez bir araya getirdiği belirtildi.Açıklamaya göre Stoltenberg, toplantının açılışında, "Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için eşi görüşmemiş adımlar atmıştır. Şimdi tüm müttefiklerin onay sürecini sonuçlandırması ve Finlandiya ile İsveç'i yaklaşan Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde ittifakın tam üyeleri olarak karşılamasının zamanı gelmiştir" ifadesini kullandı.Türk, İsveç ve Finlandiyalı yetkililerin Üçlü Muhtıra'nın uygulanması için atılan somut adımları ele aldığı belirtilen açıklamada, muhtırada mutabık kalındığı üzere silah ihracat kısıtlamalarının kaldırıldığı, terörle mücadele işbirliğinin artırıldığı, İsveç'in terör örgütü PKK'yı da içerecek şekilde terörle mücadele kanununu sıkılaştırma sürecinde olduğu bildirildi.Açıklamada, tarafların elde edilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi:Finlandiya: Üçlü mekanizma iki ülkenin NATO üyeliği sonrasında da devam edecekTürkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizmasının" Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen üçüncü toplantısı ardından Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de toplantının birinci bölümüne katıldığı belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Madrid'de haziran 2022'de imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına odaklanıldı. Ülkeler, bir sonraki Daimi Ortak Mekanizma toplantısının ilkbaharda yapılması ve bu işbirliğinin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreci tamamlandıktan sonra da devam etmesi konusunda anlaştılar." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230309/ibrahim-kalin-natonun-genislemesini-hep-destekledik--1068047850.html
isveç
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/06/1059584472_106:0:734:471_1920x0_80_0_0_5fc7d11596ff7ae4a9bc47e2c6510fa1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, isveç, finlandiya, daimi ortak mekanizma, jens stoltenberg, jens stoltenberg
nato, isveç, finlandiya, daimi ortak mekanizma, jens stoltenberg, jens stoltenberg

NATO: Türkiye, İsveç ve Finlandiya, Ortak Mekanizmanın uzun vadeli değeri üzerinde mutabık kaldı

21:25 09.03.2023 (güncellendi: 21:35 09.03.2023)
İsveç - Finlandiya - NATO - Türkiye
İsveç - Finlandiya - NATO - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
Abone olTelegram
NATO, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka üyelik süreci hakkında oluşturulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın uzun vadeli değeri üzerinde iki ülkenin ve Türkiye'nin mutabık kaldığını, bu formatta işbirliğinin sürdürülerek temmuzdaki NATO Zirvesi'nden önce tekrar görüşmek üzere uzlaştığını açıkladı.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizması"nın toplantısı Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.
NATO'dan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında yapılan toplantının, üç ülkenin yetkililerini üçüncü kez bir araya getirdiği belirtildi.
Açıklamaya göre Stoltenberg, toplantının açılışında, "Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için eşi görüşmemiş adımlar atmıştır. Şimdi tüm müttefiklerin onay sürecini sonuçlandırması ve Finlandiya ile İsveç'i yaklaşan Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde ittifakın tam üyeleri olarak karşılamasının zamanı gelmiştir" ifadesini kullandı.
Türk, İsveç ve Finlandiyalı yetkililerin Üçlü Muhtıra'nın uygulanması için atılan somut adımları ele aldığı belirtilen açıklamada, muhtırada mutabık kalındığı üzere silah ihracat kısıtlamalarının kaldırıldığı, terörle mücadele işbirliğinin artırıldığı, İsveç'in terör örgütü PKK'yı da içerecek şekilde terörle mücadele kanununu sıkılaştırma sürecinde olduğu bildirildi.
Açıklamada, tarafların elde edilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi:
"Taraflar, Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olmaya davet etme kararının tarihi olduğu konusunda hemfikir kalmıştır. Taraflar ayrıca Finlandiya ve İsveç için hızlı onay verilmesinin herkesin çıkarına olacağı, üyeliklerinin ittifakı güçlendireceği konusunda da mutabık kalmıştır. Türkiye, Finlandiya ve İsveç, Daimi Ortak Mekanizma'nın uzun vadeli değeri üzerinde mutabık kalmış, bu formatta işbirliğini sürdürme ve Vilnius Zirvesi'nden önce tekrar bir araya gelmek üzere uzlaşmıştır."

Finlandiya: Üçlü mekanizma iki ülkenin NATO üyeliği sonrasında da devam edecek

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizmasının" Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen üçüncü toplantısı ardından Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de toplantının birinci bölümüne katıldığı belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Madrid'de haziran 2022'de imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına odaklanıldı. Ülkeler, bir sonraki Daimi Ortak Mekanizma toplantısının ilkbaharda yapılması ve bu işbirliğinin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreci tamamlandıktan sonra da devam etmesi konusunda anlaştılar." ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizmanın Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen üçüncü toplantısına katıldı. Kalın, programın ardından açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
İbrahim Kalın: NATO'nun genişlemesini hep destekledik
18:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала