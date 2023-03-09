https://sputniknews.com.tr/20230309/natodan-turkiye-isvec-finlandiya-toplantisi-hakkinda-aciklama-1068054835.html

NATO: Türkiye, İsveç ve Finlandiya, Ortak Mekanizmanın uzun vadeli değeri üzerinde mutabık kaldı

NATO: Türkiye, İsveç ve Finlandiya, Ortak Mekanizmanın uzun vadeli değeri üzerinde mutabık kaldı

NATO, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka üyelik süreci hakkında oluşturulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın uzun vadeli değeri üzerinde iki ülkenin ve Türkiye'nin... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T21:25+0300

2023-03-09T21:25+0300

2023-03-09T21:35+0300

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jens stoltenberg

jens stoltenberg

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Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizması"nın toplantısı Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.NATO'dan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında yapılan toplantının, üç ülkenin yetkililerini üçüncü kez bir araya getirdiği belirtildi.Açıklamaya göre Stoltenberg, toplantının açılışında, "Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için eşi görüşmemiş adımlar atmıştır. Şimdi tüm müttefiklerin onay sürecini sonuçlandırması ve Finlandiya ile İsveç'i yaklaşan Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde ittifakın tam üyeleri olarak karşılamasının zamanı gelmiştir" ifadesini kullandı.Türk, İsveç ve Finlandiyalı yetkililerin Üçlü Muhtıra'nın uygulanması için atılan somut adımları ele aldığı belirtilen açıklamada, muhtırada mutabık kalındığı üzere silah ihracat kısıtlamalarının kaldırıldığı, terörle mücadele işbirliğinin artırıldığı, İsveç'in terör örgütü PKK'yı da içerecek şekilde terörle mücadele kanununu sıkılaştırma sürecinde olduğu bildirildi.Açıklamada, tarafların elde edilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi:Finlandiya: Üçlü mekanizma iki ülkenin NATO üyeliği sonrasında da devam edecekTürkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizmasının" Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen üçüncü toplantısı ardından Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de toplantının birinci bölümüne katıldığı belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Madrid'de haziran 2022'de imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına odaklanıldı. Ülkeler, bir sonraki Daimi Ortak Mekanizma toplantısının ilkbaharda yapılması ve bu işbirliğinin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreci tamamlandıktan sonra da devam etmesi konusunda anlaştılar." ifadeleri kullanıldı.

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nato, isveç, finlandiya, daimi ortak mekanizma, jens stoltenberg, jens stoltenberg