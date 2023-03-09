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https://sputniknews.com.tr/20230309/ibrahim-kalin-natonun-genislemesini-hep-destekledik--1068047850.html
İbrahim Kalın: NATO'nun genişlemesini hep destekledik
İbrahim Kalın: NATO'nun genişlemesini hep destekledik
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'deki NATO Karagahında "Üçlü Muhtıra" çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın üçüncü toplantısına... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizma Toplantısının genel olarak olumlu bir havada geçtiğini belirtti.İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: Sürecin hızı Finlandiya ve İsveç'in atacağı adımlara bağlı.
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ibrahim kalın, nato, isveç, finlandiya
ibrahim kalın, nato, isveç, finlandiya

İbrahim Kalın: NATO'nun genişlemesini hep destekledik

18:57 09.03.2023 (güncellendi: 19:10 09.03.2023)
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İlim Yayma Vakfınca Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'nde düzenlenen "lisansüstü öğrenci buluşması" etkinliği sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İlim Yayma Vakfınca Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'nde düzenlenen lisansüstü öğrenci buluşması etkinliği sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'deki NATO Karagahında "Üçlü Muhtıra" çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın üçüncü toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizma Toplantısının genel olarak olumlu bir havada geçtiğini belirtti.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Sürecin hızı Finlandiya ve İsveç'in atacağı adımlara bağlı.
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