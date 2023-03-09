https://sputniknews.com.tr/20230309/ibrahim-kalin-natonun-genislemesini-hep-destekledik--1068047850.html
İbrahim Kalın: NATO'nun genişlemesini hep destekledik
İbrahim Kalın: NATO'nun genişlemesini hep destekledik
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'deki NATO Karagahında "Üçlü Muhtıra" çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın üçüncü toplantısına... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T18:57+0300
2023-03-09T18:57+0300
2023-03-09T19:10+0300
ibrahim kalın
nato
isveç
finlandiya
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizma Toplantısının genel olarak olumlu bir havada geçtiğini belirtti.İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: Sürecin hızı Finlandiya ve İsveç'in atacağı adımlara bağlı.
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ibrahim kalın, nato, isveç, finlandiya
ibrahim kalın, nato, isveç, finlandiya
İbrahim Kalın: NATO'nun genişlemesini hep destekledik
18:57 09.03.2023 (güncellendi: 19:10 09.03.2023) Abone ol
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'deki NATO Karagahında "Üçlü Muhtıra" çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın üçüncü toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizma Toplantısının genel olarak olumlu bir havada geçtiğini belirtti.
İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Sürecin hızı Finlandiya ve İsveç'in atacağı adımlara bağlı.