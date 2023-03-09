https://sputniknews.com.tr/20230309/ibrahim-kalin-natonun-genislemesini-hep-destekledik--1068047850.html

İbrahim Kalın: NATO'nun genişlemesini hep destekledik

İbrahim Kalın: NATO'nun genişlemesini hep destekledik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'deki NATO Karagahında "Üçlü Muhtıra" çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın üçüncü toplantısına... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T18:57+0300

2023-03-09T18:57+0300

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ibrahim kalın

nato

isveç

finlandiya

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizma Toplantısının genel olarak olumlu bir havada geçtiğini belirtti.İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: Sürecin hızı Finlandiya ve İsveç'in atacağı adımlara bağlı.

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ibrahim kalın, nato, isveç, finlandiya