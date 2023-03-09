https://sputniknews.com.tr/20230309/moskovada-hava-saldirisi-alarmi-hackerlar-radyo-televizyon-sunucularini-kirdi-1068056669.html
Moskova'da hava saldırısı alarmı: Hackerlar radyo-televizyon sunucularını kırdı
Moskova'da hava saldırısı alarmı: Hackerlar radyo-televizyon sunucularını kırdı
Moskova’da bazı radyo ve televizyon kanallarında hava saldırısı alarmı ile ilgili bilgi geçildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, söz konusu bilgilerin gerçeği... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T22:28+0300
2023-03-09T22:28+0300
2023-03-09T22:36+0300
dünya
rusya
moskova
hava saldırısı
alarm
siber saldırı
hacker
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Rusya’nın başkenti Moskova’da bazı radyo ve televizyon kanallarında hava saldırısı alarmı ile ilgili ilgili bilgi geçildi. Bugün sosyal ağlarda Moskova'da televizyon kanallarının hava saldırısı alarmı geçtiğine dair bir video paylaşıldı. Uyarıya, ‘Herkes derhal sığınağa girsin’ yazıları eşlik etti.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, söz konusu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ve medya kuruluşlarının sunucularının bilgisayar korsanları tarafından kırılması sonucu yayınlandığını bildirdi.Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, “Moskova’da radyo istasyonlarının ve televizyon kanallarının sunucularının bilgisayar korsanlarınca kırılması sonucunda canlı yayında hava saldırısı duyurusu yapıldı” ifadelerine yer verildi.Bakanlık ayrıca söz konusu bilgilerin ‘yanlış olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını’ vurguladı.Sverdlovsk bölgesinde de benzer durum yaşandıRusya’nın Sverdlovsk bölgesinde de benzer bir durum yaşandığı, radyo ve televizyonların sunucularının bilgisayar korsanları tarafından kırılması sonucunda yanlış hava saldırısı alarmı verildiği öğrenildi.Sverdlovsk bölgesinde televizyonlarda ‘Herkes derhal sığınağa girsin’ şeklinde yazılar geçtiği anlaşıldı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Sverdlovsk Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Sverdlovsk Bölge İdaresi, söz konusu bilgilerin yanlış olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını bildirir” ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230302/rusyanin-ukrayna-sinirinda-yer-alan-koydeki-bir-dukkana-baskin-duzenlendi-rehineler-var-1067704825.html
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rusya, moskova, hava saldırısı, alarm, siber saldırı, hacker
Moskova'da hava saldırısı alarmı: Hackerlar radyo-televizyon sunucularını kırdı
22:28 09.03.2023 (güncellendi: 22:36 09.03.2023) Abone ol
Moskova’da bazı radyo ve televizyon kanallarında hava saldırısı alarmı ile ilgili bilgi geçildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, söz konusu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ve medya kuruluşlarının sunucularının kırılması sonucu yayınlandığını duyurdu.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bazı radyo ve televizyon kanallarında hava saldırısı alarmı ile ilgili ilgili bilgi geçildi. Bugün sosyal ağlarda Moskova'da televizyon kanallarının hava saldırısı alarmı geçtiğine dair bir video paylaşıldı. Uyarıya, ‘Herkes derhal sığınağa girsin’ yazıları eşlik etti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, söz konusu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ve medya kuruluşlarının sunucularının bilgisayar korsanları tarafından kırılması sonucu yayınlandığını bildirdi.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, “Moskova’da radyo istasyonlarının ve televizyon kanallarının sunucularının bilgisayar korsanlarınca kırılması sonucunda canlı yayında hava saldırısı duyurusu yapıldı” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık ayrıca söz konusu bilgilerin ‘yanlış olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını’ vurguladı.
Sverdlovsk bölgesinde de benzer durum yaşandı
Rusya’nın Sverdlovsk bölgesinde de benzer bir durum yaşandığı, radyo ve televizyonların sunucularının bilgisayar korsanları tarafından kırılması sonucunda yanlış hava saldırısı alarmı verildiği öğrenildi.
Sverdlovsk bölgesinde televizyonlarda ‘Herkes derhal sığınağa girsin’ şeklinde yazılar geçtiği anlaşıldı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Sverdlovsk Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Sverdlovsk Bölge İdaresi, söz konusu bilgilerin yanlış olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını bildirir” ifadeleri yer aldı.