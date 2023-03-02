https://sputniknews.com.tr/20230302/rusyanin-ukrayna-sinirinda-yer-alan-koydeki-bir-dukkana-baskin-duzenlendi-rehineler-var-1067704825.html

Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan köydeki bir dükkana baskın düzenlendi: '6 kişi rehin alındı'

Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan köydeki bir dükkana baskın düzenlendi: '6 kişi rehin alındı'

Rusya’nın Bryansk bölgesinde hemen Ukrayna sınırında yer alan bir köydeki dükkanda birkaç kişinin rehin alındığı açıklandı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T12:18+0300

2023-03-02T12:18+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

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Rusya acil durumlar servislerinin yetkilileri, Sputnik'e yaptığı açıklamada “İlk belirlemelere göre Lubeçane köyündeki bir dükkanda birkaç kişi rehin alınmış durumda” dedi.Yetkililer, 6 kişinin rehin alındığını düşündüklerini kaydetti.Lubeçane köyü, Rusya’nın Bryansk bölgesinde hemen Ukrayna sınırında yer alıyor.Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Lubeçane köyüne söz konusu baskının Ukraynalı bir sabotaj grubu tarafından düzenlendiğini belirtti.

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