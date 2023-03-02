Türkiye
Depremde yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Tacikistan'a kaçmak isterken yakalandı
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/rusyanin-ukrayna-sinirinda-yer-alan-koydeki-bir-dukkana-baskin-duzenlendi-rehineler-var-1067704825.html
Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan köydeki bir dükkana baskın düzenlendi: '6 kişi rehin alındı'
Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan köydeki bir dükkana baskın düzenlendi: '6 kişi rehin alındı'
Rusya’nın Bryansk bölgesinde hemen Ukrayna sınırında yer alan bir köydeki dükkanda birkaç kişinin rehin alındığı açıklandı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T12:18+0300
2023-03-02T12:32+0300
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
sınır
rehin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1d/1055142377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce77cb7d8b9b99cca5670a493a2e9f9.jpg
Rusya acil durumlar servislerinin yetkilileri, Sputnik'e yaptığı açıklamada “İlk belirlemelere göre Lubeçane köyündeki bir dükkanda birkaç kişi rehin alınmış durumda” dedi.Yetkililer, 6 kişinin rehin alındığını düşündüklerini kaydetti.Lubeçane köyü, Rusya’nın Bryansk bölgesinde hemen Ukrayna sınırında yer alıyor.Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Lubeçane köyüne söz konusu baskının Ukraynalı bir sabotaj grubu tarafından düzenlendiğini belirtti.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1d/1055142377_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_533842ec0bed36c3c3fbe1a1e9369622.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, sınır, rehin
rusya, ukrayna, sınır, rehin

Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan köydeki bir dükkana baskın düzenlendi: '6 kişi rehin alındı'

12:18 02.03.2023 (güncellendi: 12:32 02.03.2023)
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna - Mariupol
Rusya ordusu - Ukrayna - Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Rusya’nın Bryansk bölgesinde hemen Ukrayna sınırında yer alan bir köydeki dükkanda birkaç kişinin rehin alındığı açıklandı.
Rusya acil durumlar servislerinin yetkilileri, Sputnik'e yaptığı açıklamada “İlk belirlemelere göre Lubeçane köyündeki bir dükkanda birkaç kişi rehin alınmış durumda” dedi.
Yetkililer, 6 kişinin rehin alındığını düşündüklerini kaydetti.
Lubeçane köyü, Rusya’nın Bryansk bölgesinde hemen Ukrayna sınırında yer alıyor.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Lubeçane köyüne söz konusu baskının Ukraynalı bir sabotaj grubu tarafından düzenlendiğini belirtti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала