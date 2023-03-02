https://sputniknews.com.tr/20230302/rusyanin-ukrayna-sinirinda-yer-alan-koydeki-bir-dukkana-baskin-duzenlendi-rehineler-var-1067704825.html
Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan köydeki bir dükkana baskın düzenlendi: '6 kişi rehin alındı'
Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan köydeki bir dükkana baskın düzenlendi: '6 kişi rehin alındı'
Rusya’nın Bryansk bölgesinde hemen Ukrayna sınırında yer alan bir köydeki dükkanda birkaç kişinin rehin alındığı açıklandı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T12:18+0300
2023-03-02T12:18+0300
2023-03-02T12:32+0300
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ukrayna
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Rusya acil durumlar servislerinin yetkilileri, Sputnik'e yaptığı açıklamada “İlk belirlemelere göre Lubeçane köyündeki bir dükkanda birkaç kişi rehin alınmış durumda” dedi.Yetkililer, 6 kişinin rehin alındığını düşündüklerini kaydetti.Lubeçane köyü, Rusya’nın Bryansk bölgesinde hemen Ukrayna sınırında yer alıyor.Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Lubeçane köyüne söz konusu baskının Ukraynalı bir sabotaj grubu tarafından düzenlendiğini belirtti.
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rusya, ukrayna, sınır, rehin
Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan köydeki bir dükkana baskın düzenlendi: '6 kişi rehin alındı'
12:18 02.03.2023 (güncellendi: 12:32 02.03.2023) Abone ol
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Rusya’nın Bryansk bölgesinde hemen Ukrayna sınırında yer alan bir köydeki dükkanda birkaç kişinin rehin alındığı açıklandı.
Rusya acil durumlar servislerinin yetkilileri, Sputnik'e yaptığı açıklamada “İlk belirlemelere göre Lubeçane köyündeki bir dükkanda birkaç kişi rehin alınmış durumda” dedi.
Yetkililer, 6 kişinin rehin alındığını düşündüklerini kaydetti.
Lubeçane köyü, Rusya’nın Bryansk bölgesinde hemen Ukrayna sınırında yer alıyor.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Lubeçane köyüne söz konusu baskının Ukraynalı bir sabotaj grubu tarafından düzenlendiğini belirtti.