https://sputniknews.com.tr/20230302/putin-ukraynali-sabotajcilarin-bryanskta-yaptiklari-bir-teror-eylemi-1067719686.html
Putin: Ukraynalı sabotajcıların Bryansk’ta yaptıkları bir terör eylemi
Putin: Ukraynalı sabotajcıların Bryansk’ta yaptıkları bir terör eylemi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı sabotajcıların Rusya’nın sınırdaki Bryansk bölgesine düzenledikleri baskınları terör eylemi olarak nitelendirdi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T15:17+0300
2023-03-02T15:17+0300
2023-03-02T16:09+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
rusya
bryansk
sabotaj
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin’de düzenlenen toplantıda, ülkesinin Ukrayna sınırında yer alan Bryansk bölgesine sızan Ukraynalı sabotaj gruplarına ilişkin “Sivillere ateş açtılar. Ateş açtıkları araçta çocuklar vardı” dedi.Putin, Ukraynalı sabotajcıların Bryansk bölgesindeki eylemleri için “Bir başka terör eylemi, bir başka suç” ifadelerini kullandı.“Sınırdaki bölgemize girip sivillere ateş açtılar. karşılarındakinin, sivillerin bulunduğu bir otomobil olduğunu, onun içinde sivillerin ve çocukların oturduğu sıradan bir Niva (Lada Niva marka otomobil) olduğunu bile bile ateş açtılar” diyen Rusya Devlet Başkanı, “Bizi tarihi hafızamızdan, tarihimizden, geleneklerimizden ve dilimizden mahrum bırakmak isteyenler tam olarak bu insanlar” vurgusunu yaptı.Rusya lideri, ayrıca Ukraynalı neo-Nazi gruplarla ilgili olarak “İstedikleri hiçbir şeyi elde edemeyecekler, onları ezeceğiz” vurgusunu yaptı.Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya ordusu askerleri, özel askeri operasyon sırasında görevlerini kahramanca yerine getiriyorlar; Rusya’yı, insanlarımızı neo-Nazilerden ve teröristlerden koruyorlar. Bu neo-Naziler ve teröristler Donbass’taki insanlara 8 sene boyunca eziyet etti ve onları öldürdü."
https://sputniknews.com.tr/20230302/rusyanin-ukrayna-sinirinda-yer-alan-koydeki-bir-dukkana-baskin-duzenlendi-rehineler-var-1067704825.html
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vladimir putin, rusya, bryansk, sabotaj
vladimir putin, rusya, bryansk, sabotaj
Putin: Ukraynalı sabotajcıların Bryansk’ta yaptıkları bir terör eylemi
15:17 02.03.2023 (güncellendi: 16:09 02.03.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı sabotajcıların Rusya’nın sınırdaki Bryansk bölgesine düzenledikleri baskınları terör eylemi olarak nitelendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin’de düzenlenen toplantıda, ülkesinin Ukrayna sınırında yer alan Bryansk bölgesine sızan Ukraynalı sabotaj gruplarına ilişkin “Sivillere ateş açtılar. Ateş açtıkları araçta çocuklar vardı” dedi.
Putin, Ukraynalı sabotajcıların Bryansk bölgesindeki eylemleri için “Bir başka terör eylemi, bir başka suç” ifadelerini kullandı.
“Sınırdaki bölgemize girip sivillere ateş açtılar. karşılarındakinin, sivillerin bulunduğu bir otomobil olduğunu, onun içinde sivillerin ve çocukların oturduğu sıradan bir Niva (Lada Niva marka otomobil) olduğunu bile bile ateş açtılar” diyen Rusya Devlet Başkanı, “Bizi tarihi hafızamızdan, tarihimizden, geleneklerimizden ve dilimizden mahrum bırakmak isteyenler tam olarak bu insanlar” vurgusunu yaptı.
Rusya lideri, ayrıca Ukraynalı neo-Nazi gruplarla ilgili olarak “İstedikleri hiçbir şeyi elde edemeyecekler, onları ezeceğiz” vurgusunu yaptı.
Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya ordusu askerleri, özel askeri operasyon sırasında görevlerini kahramanca yerine getiriyorlar; Rusya’yı, insanlarımızı neo-Nazilerden ve teröristlerden koruyorlar. Bu neo-Naziler ve teröristler Donbass’taki insanlara 8 sene boyunca eziyet etti ve onları öldürdü."