https://sputniknews.com.tr/20230309/meral-aksenerden-yilmaz-ozdile-elbet-bu-da-gecer-yahu-1068042839.html
Meral Akşener'den Yılmaz Özdil'e: 'Elbet bu da geçer yahu'
Meral Akşener'den Yılmaz Özdil'e: 'Elbet bu da geçer yahu'
Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyuran Yılmaz Özdil'e seslenen Meral Akşener, "Elbet bu da geçer yahu" dedi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T16:20+0300
2023-03-09T16:20+0300
2023-03-09T16:20+0300
politika
politika
yılmaz özdil
meral akşener
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyuran Yılmaz Özdil'e sosyal medya hesabından yanıt verdi.Akşener, "Elbet bu da geçer yahu... Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey" dedi.Sözcü TV'deki görevinden ayrılan Yılmaz Özdil, Twitter'dan gazetedeki yazarlık görevinden de ayrıldığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230309/yilmaz-ozdil-sozcu-gazetesinden-ayrildi-buraya-kadar-1068033511.html
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politika, yılmaz özdil, meral akşener
politika, yılmaz özdil, meral akşener
Meral Akşener'den Yılmaz Özdil'e: 'Elbet bu da geçer yahu'
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Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyuran Yılmaz Özdil'e seslenen Meral Akşener, "Elbet bu da geçer yahu" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyuran Yılmaz Özdil'e sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Akşener, "Elbet bu da geçer yahu... Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey" dedi.
Sözcü TV'deki görevinden ayrılan Yılmaz Özdil, Twitter'dan gazetedeki yazarlık görevinden de ayrıldığını duyurmuştu.