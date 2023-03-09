https://sputniknews.com.tr/20230309/meral-aksenerden-yilmaz-ozdile-elbet-bu-da-gecer-yahu-1068042839.html

Meral Akşener'den Yılmaz Özdil'e: 'Elbet bu da geçer yahu'

Meral Akşener'den Yılmaz Özdil'e: 'Elbet bu da geçer yahu'

Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyuran Yılmaz Özdil'e seslenen Meral Akşener, "Elbet bu da geçer yahu" dedi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T16:20+0300

2023-03-09T16:20+0300

2023-03-09T16:20+0300

politika

politika

yılmaz özdil

meral akşener

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyuran Yılmaz Özdil'e sosyal medya hesabından yanıt verdi.Akşener, "Elbet bu da geçer yahu... Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey" dedi.Sözcü TV'deki görevinden ayrılan Yılmaz Özdil, Twitter'dan gazetedeki yazarlık görevinden de ayrıldığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230309/yilmaz-ozdil-sozcu-gazetesinden-ayrildi-buraya-kadar-1068033511.html

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politika, yılmaz özdil, meral akşener