https://sputniknews.com.tr/20230309/mehmet-barlas-o-anketlerin-masa-basinda-yapildigini-biliyoruz-1068020630.html

Mehmet Barlas: Hepimiz o anketlerin masa başında yapıldığını biliyoruz

Mehmet Barlas: Hepimiz o anketlerin masa başında yapıldığını biliyoruz

Mehmet Barlas, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının hemen ardından anketlerin yayınlandığını belirterek, "Bu anketlerin hiçbir... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T09:38+0300

2023-03-09T09:38+0300

2023-03-09T09:39+0300

kemal kılıçdaroğlu

seçim

mehmet barlas

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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının üzerinden 24 saat geçmeden anketlerin yayınlandığını belirterek, "Kimin önde çıktığını söylemeyeceğim. Çünkü bu anketlerin hiçbir ciddiyeti yok. Bir gecede anket mi yapılır? Hepimiz o anketlerin masa başında yapıldığını biliyoruz. Yalan olduğunu bile bile herkes işine gelen anketi sosyal medyadan paylaşıyor" diye yazdı.Kılıçdaroğlu rüzgârı estirilmeye çalışıldığını kaydeden Barlas bugünkü yazısında şunları ifade etti:"Kılıçdaroğlu'nun kırdığı potlar, İyi Parti ile HDP arasındaki restleşme, Davutoğlu'nun huzursuzluğu gündemin hep üst sıralarında olacak. Suni gündemler, masa başında hazırlanmış süslü anketler sizi yanıltmasın"

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kemal kılıçdaroğlu, seçim, mehmet barlas