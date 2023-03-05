Akşener: 'Kamuoyu araştırmasına göre hareket edelim' dedim, Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı
16:29 05.03.2023 (güncellendi: 16:39 05.03.2023)
© AACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.
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Meral Akşener, 2 Mart'ta gerilim yaşanan toplantıya ilişkin olarak, "İsterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim, Kılıçdaroğlu bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı" dedi.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, İYİ Parti lideri Meral Akşener'le görüştüğünü belirterek Akşener'in açıklamalarını Twitter hesabından paylaştı.
'Benim dışımdaki herkesle Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş'
Candaş Tolga Işık'ın aktardığına göre Akşener, şunları söyledi:
"Son 6'lı Masa toplantısında yaşananları sordum, anlattı: 'O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk. Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış.
Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince 'Bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim. Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim. 'Siz imzalamayın o zaman, biz imzalarız duyururuz' deyince 'Ben masadan kalkayım' o halde dedim. 'Siz bilirsiniz' dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı' dedi."
"Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim.+++— Candaş Tolga Işık (@ctisik) March 5, 2023
"Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. Siz bilirsiniz dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı" dedi.— Candaş Tolga Işık (@ctisik) March 5, 2023