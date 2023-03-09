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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230309/kahramanmarasta-yikilan-hamidiye-sitesi-sakini-bize-marasta-en-son-yikilacak-bina-diye-satildi-1068035455.html
Kahramanmaraş'ta yıkılan Hamidiye Sitesi sakini: Bize 'Maraş'ta en son yıkılacak bina' diye satıldı
Kahramanmaraş'ta yıkılan Hamidiye Sitesi sakini: Bize 'Maraş'ta en son yıkılacak bina' diye satıldı
6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan Hamidiye Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T13:51+0300
2023-03-09T13:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
bina
site
müteahhit
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Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.Çalışmaların sürdüğü binalardan biri de Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda bulunan 4 bloklu Hamidiye Sitesi. 19 yıllık olan 11 katlı sitenin bir blokunda yürütülen çalışmalara zaman zaman bina sakinleri de refakat ediyor.Çalışmalar boyunca polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yıkılan binanın sakinleri de enkazın arasından kurtarabildikleri eşyalarını aldı. Çelik ailesinin en küçük ferdi olan 3 yaşındaki Yusuf da enkazda mavi renkli kamyonunu buldu.Binada 10. katta oturan Sami Özdoğan, ailesiyle ilk depremin ardından binayı terk ettiklerini, daha sonra dönüp bazı eşyalarını aldıklarını söyledi.İlk depremde hasar alan binanın ikinci depremle yıkıldığını belirten Özdoğan, "Bu bina bize, 'Maraş'ta en son yıkılacak bina' diye satıldı. Müteahhit, 'Yıkılacak en son bina' diyordu, yaptığı binalardan çoğu yıkıldı." ifadesini kullandı.Hamidiye Sitesi müteahhidi Ahmet Kara, depremin ardından 16 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş'a getirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230305/depremde-yikilan-binalarla-ilgili-247-kisi-tutuklandi-1067835165.html
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deprem, kahramanmaraş, bina, site, müteahhit
deprem, kahramanmaraş, bina, site, müteahhit

Kahramanmaraş'ta yıkılan Hamidiye Sitesi sakini: Bize 'Maraş'ta en son yıkılacak bina' diye satıldı

13:51 09.03.2023
© AAKahramanmaraş'ta yıkılan Hamidiye Sitesi
Kahramanmaraş'ta yıkılan Hamidiye Sitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AA
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6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan Hamidiye Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.
Çalışmaların sürdüğü binalardan biri de Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda bulunan 4 bloklu Hamidiye Sitesi. 19 yıllık olan 11 katlı sitenin bir blokunda yürütülen çalışmalara zaman zaman bina sakinleri de refakat ediyor.
Çalışmalar boyunca polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yıkılan binanın sakinleri de enkazın arasından kurtarabildikleri eşyalarını aldı. Çelik ailesinin en küçük ferdi olan 3 yaşındaki Yusuf da enkazda mavi renkli kamyonunu buldu.
Binada 10. katta oturan Sami Özdoğan, ailesiyle ilk depremin ardından binayı terk ettiklerini, daha sonra dönüp bazı eşyalarını aldıklarını söyledi.
İlk depremde hasar alan binanın ikinci depremle yıkıldığını belirten Özdoğan, "Bu bina bize, 'Maraş'ta en son yıkılacak bina' diye satıldı. Müteahhit, 'Yıkılacak en son bina' diyordu, yaptığı binalardan çoğu yıkıldı." ifadesini kullandı.
Hamidiye Sitesi müteahhidi Ahmet Kara, depremin ardından 16 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş'a getirilmişti.
tutuklama, polis, suçlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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