https://sputniknews.com.tr/20230305/depremde-yikilan-binalarla-ilgili-247-kisi-tutuklandi-1067835165.html
Depremde yıkılan binalarla ilgili 247 kişi tutuklandı
Depremde yıkılan binalarla ilgili 247 kişi tutuklandı
Depremden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda, 93 müteahhit, 123 yapı sorumlusu, 13 yapı... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T15:34+0300
2023-03-05T15:34+0300
2023-03-05T15:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
tutuklama
hatay
bina çökmesi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 997 zanlının sorumlulukları tespit edildi.Yakalanan şüphelilerden 247'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 322 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 198 şüpheli hakkında yakalama kararı, 102 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 35'inin hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 9 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 82 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230304/hatayda-13-kisinin-oldugu-binanin-sorumlusu-4-supheli-tutuklandi-1067791489.html
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tutuklama, hatay, bina çökmesi
tutuklama, hatay, bina çökmesi
Depremde yıkılan binalarla ilgili 247 kişi tutuklandı
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Depremden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda, 93 müteahhit, 123 yapı sorumlusu, 13 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi olmak üzere toplam 247 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 997 zanlının sorumlulukları tespit edildi.
Yakalanan şüphelilerden 247'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 322 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 198 şüpheli hakkında yakalama kararı, 102 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.
Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 35'inin hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 9 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 82 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.