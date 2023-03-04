https://sputniknews.com.tr/20230304/hatayda-13-kisinin-oldugu-binanin-sorumlusu-4-supheli-tutuklandi-1067791489.html
Hatay'da 13 kişinin öldüğü binanın sorumlusu 4 şüpheli tutuklandı
Hatay'da 13 kişinin öldüğü binanın sorumlusu 4 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Belen ilçesinde depremde yıkılan bir binanın 2 şantiye şefiyle, proje müellifi ve yapı denetim sorumlusu tutuklandı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T01:47+0300
2023-03-04T01:47+0300
2023-03-04T01:47+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
deprem
belen
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkisiyle Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Karaağaç Konarlı Mahallesi Asri Caddesi'nde çöken binada, 13 kişi hayatını kaybetti.Buna ilişkin İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, şantiye şefleri Hakan Koç ve İsmail Öztürk, proje müellifi Bahtiyar Ergün, yapı sahibi İbrahim Sunar, mimari proje müellifi Yıldız Akçalı Ergün ve yapı denetim sorumlusu Cihat Ateş Hatay'da gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcılara ifade verdi.Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Hakan Koç, İsmail Öztürk, Bahtiyar Ergün ve Cihat Ateş, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler İbrahim Sunar ve Yıldız Akçalı Ergün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230302/hatayda-40-kisinin-oldugu-binanin-fen-isleri-sorumlusundan-herhangi-bir-denetim-yapmadim-itirafi-1067731846.html
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Hatay'da 13 kişinin öldüğü binanın sorumlusu 4 şüpheli tutuklandı
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Hatay'ın Belen ilçesinde depremde yıkılan bir binanın 2 şantiye şefiyle, proje müellifi ve yapı denetim sorumlusu tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkisiyle Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Karaağaç Konarlı Mahallesi Asri Caddesi'nde çöken binada, 13 kişi hayatını kaybetti.
Buna ilişkin İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, şantiye şefleri Hakan Koç ve İsmail Öztürk, proje müellifi Bahtiyar Ergün, yapı sahibi İbrahim Sunar, mimari proje müellifi Yıldız Akçalı Ergün ve yapı denetim sorumlusu Cihat Ateş Hatay'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcılara ifade verdi.
Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Hakan Koç, İsmail Öztürk, Bahtiyar Ergün ve Cihat Ateş, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler İbrahim Sunar ve Yıldız Akçalı Ergün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.