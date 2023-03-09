https://sputniknews.com.tr/20230309/kabatas-bagcilar-hattinda-tramvay-raydan-cikti-seferler-aksadi-1068056135.html
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı, seferler aksadı
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı, seferler aksadı
Cevizlibağ'da tramvayın raydan çıkması sonucu Kabataş-Bağcılar hattında seferler aksadı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T22:08+0300
2023-03-09T22:08+0300
2023-03-09T22:08+0300
türkiye
kabataş
bağcılar-kabataş
tramvay
cevizlibağ
arıza
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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Eminönü istikametine seyreden tramvay, Cevizlibağ durağını geçtikten sonra raydan çıktı. Bariyerlere çarpan tramvaydaki yolcular tahliye edildi. Yolcular yaya olarak yoluna devam etti. Cevizlibağ istasyonu şerit çekilerek kapatıldı. Metro İstanbul ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu. Tramvay seferlerindeki aksamalar nedeniyle İETT'den destek istendi.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Bağcılar-Akşemsettin ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230308/kabatas-bagcilar-arasinda-tramvay-seferleri-yeniden-basladi-1067968779.html
türkiye
kabataş
bağcılar-kabataş
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kabataş, bağcılar-kabataş, tramvay, cevizlibağ, arıza, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
kabataş, bağcılar-kabataş, tramvay, cevizlibağ, arıza, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı, seferler aksadı
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Cevizlibağ'da tramvayın raydan çıkması sonucu Kabataş-Bağcılar hattında seferler aksadı.
Eminönü istikametine seyreden tramvay, Cevizlibağ durağını geçtikten sonra raydan çıktı. Bariyerlere çarpan tramvaydaki yolcular tahliye edildi. Yolcular yaya olarak yoluna devam etti. Cevizlibağ istasyonu şerit çekilerek kapatıldı.
Metro İstanbul ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu. Tramvay seferlerindeki aksamalar nedeniyle İETT'den destek istendi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Bağcılar-Akşemsettin ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.