https://sputniknews.com.tr/20230309/kabatas-bagcilar-hattinda-tramvay-raydan-cikti-seferler-aksadi-1068056135.html

Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı, seferler aksadı

Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı, seferler aksadı

Cevizlibağ'da tramvayın raydan çıkması sonucu Kabataş-Bağcılar hattında seferler aksadı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T22:08+0300

2023-03-09T22:08+0300

2023-03-09T22:08+0300

türkiye

kabataş

bağcılar-kabataş

tramvay

cevizlibağ

arıza

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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Eminönü istikametine seyreden tramvay, Cevizlibağ durağını geçtikten sonra raydan çıktı. Bariyerlere çarpan tramvaydaki yolcular tahliye edildi. Yolcular yaya olarak yoluna devam etti. Cevizlibağ istasyonu şerit çekilerek kapatıldı. Metro İstanbul ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu. Tramvay seferlerindeki aksamalar nedeniyle İETT'den destek istendi.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Bağcılar-Akşemsettin ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230308/kabatas-bagcilar-arasinda-tramvay-seferleri-yeniden-basladi-1067968779.html

türkiye

kabataş

bağcılar-kabataş

cevizlibağ

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kabataş, bağcılar-kabataş, tramvay, cevizlibağ, arıza, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)