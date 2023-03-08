https://sputniknews.com.tr/20230308/kabatas-bagcilar-arasinda-tramvay-seferleri-yeniden-basladi-1067968779.html
Kabataş-Bağcılar arasında tramvay seferleri yeniden başladı
Kabataş-Bağcılar arasında tramvay seferleri yeniden başladı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında dün yaşanan kazanın ardından seferlerin yeniden başladığı bildirildi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T07:28+0300
2023-03-08T07:28+0300
2023-03-08T07:28+0300
türkiye
kabataş
bağcılar
tramvay
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda dün Bağcılar yönüne seyir halindeki tramvay, Sirkeci Durağı'nda raydan çıkarak elektrik direğine çarpmıştı. Daha sonra aynı yerde ikinci bir kaza daha yaşanmıştı.Kazaların ardından belediye ekipleri, rayları yenilemek için çalışma başlatmıştı.
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kabataş, bağcılar, tramvay
kabataş, bağcılar, tramvay
Kabataş-Bağcılar arasında tramvay seferleri yeniden başladı
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında dün yaşanan kazanın ardından seferlerin yeniden başladığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda dün Bağcılar yönüne seyir halindeki tramvay, Sirkeci Durağı'nda raydan çıkarak elektrik direğine çarpmıştı. Daha sonra aynı yerde ikinci bir kaza daha yaşanmıştı.
Kazaların ardından belediye ekipleri, rayları yenilemek için çalışma başlatmıştı.