https://sputniknews.com.tr/20230308/kabatas-bagcilar-arasinda-tramvay-seferleri-yeniden-basladi-1067968779.html

Kabataş-Bağcılar arasında tramvay seferleri yeniden başladı

Kabataş-Bağcılar arasında tramvay seferleri yeniden başladı

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında dün yaşanan kazanın ardından seferlerin yeniden başladığı bildirildi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T07:28+0300

2023-03-08T07:28+0300

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türkiye

kabataş

bağcılar

tramvay

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda dün Bağcılar yönüne seyir halindeki tramvay, Sirkeci Durağı'nda raydan çıkarak elektrik direğine çarpmıştı. Daha sonra aynı yerde ikinci bir kaza daha yaşanmıştı.Kazaların ardından belediye ekipleri, rayları yenilemek için çalışma başlatmıştı.

türkiye

kabataş

bağcılar

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kabataş, bağcılar, tramvay