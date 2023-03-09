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Haluk Levent'i hedef alan Deniz Akkaya'ya 5 ayrı suçtan soruşturma açıldı
Haluk Levent'i hedef alan Deniz Akkaya'ya 5 ayrı suçtan soruşturma açıldı
Deniz Akkaya hakkında AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e yönelik iddiaları nedeniyle 5 ayrı suçtan soruşturma açıldı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T07:43+0300
2023-03-09T07:44+0300
türkiye
deniz akkaya
haluk levent
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
ahbap derneği
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Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in ABD'de kara para aklamaktan yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'la bir fotoğrafını paylaşarak çeşitli iddialarda bulunmuştu. Akkaya, Levent'i dolandırıcı olmakla suçlamıştı.Akkaya'nın suçlamalarına karşı çıkan ve iddiaların ispatlanmasını isteyen Levent, suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarını tahkir ve aşağılama, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından soruşturma açtı.SnobMagazin'de yer alan habere göre, savcılık, bu soruşturma kapsamında Deniz Akkaya'nın ifadesinin alınması için kolluk kuvvetlerine müzekkere yazdı. Savcılık dava açarsa Deniz Akkaya, 5 ayrı suçtan toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230217/haluk-leventten-deniz-akkayaya-yanit-bu-devletin-denetimcileri-yarim-akilli-mi-1067156238.html
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deniz akkaya, haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği
deniz akkaya, haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği

Haluk Levent'i hedef alan Deniz Akkaya'ya 5 ayrı suçtan soruşturma açıldı

07:43 09.03.2023 (güncellendi: 07:44 09.03.2023)
© FlickrDeniz Akkaya
Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© Flickr
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Deniz Akkaya hakkında AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e yönelik iddiaları nedeniyle 5 ayrı suçtan soruşturma açıldı.
Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in ABD'de kara para aklamaktan yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'la bir fotoğrafını paylaşarak çeşitli iddialarda bulunmuştu. Akkaya, Levent'i dolandırıcı olmakla suçlamıştı.
Akkaya'nın suçlamalarına karşı çıkan ve iddiaların ispatlanmasını isteyen Levent, suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarını tahkir ve aşağılama, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından soruşturma açtı.
SnobMagazin'de yer alan habere göre, savcılık, bu soruşturma kapsamında Deniz Akkaya'nın ifadesinin alınması için kolluk kuvvetlerine müzekkere yazdı. Savcılık dava açarsa Deniz Akkaya, 5 ayrı suçtan toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
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Haluk Levent'ten Deniz Akkaya'ya yanıt: 'Bu devletin denetimcileri yarım akıllı mı?'
17 Şubat, 11:29
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