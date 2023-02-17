Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230217/haluk-leventten-deniz-akkayaya-yanit-bu-devletin-denetimcileri-yarim-akilli-mi-1067156238.html
Haluk Levent'ten Deniz Akkaya'ya yanıt: 'Bu devletin denetimcileri yarım akıllı mı?'
Haluk Levent'ten Deniz Akkaya'ya yanıt: 'Bu devletin denetimcileri yarım akıllı mı?'
Haluk Levent, kendisine dair suçlamalara sosyal medya üzerinden yanıt verdi ve "bu devletin denetimcileri, MASAK ı , istihbaratı yarım akıllı mı?" dedi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T11:29+0300
2023-02-17T11:29+0300
türkiye
haluk levent
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
ahbap derneği
yardım
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066843540_0:0:801:451_1920x0_80_0_0_dccd030d17f06726f7d29c7c96535b57.jpg
Haluk Levent, Deniz Akkaya'nın kendisine dair iddialarına karşı sosyal medya hesabından yanıt verdi. Levent, Sezgin Baran Korkmaz ile fotoğrafını paylaştı ve "Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar,evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. Whatsap hatlarımız çığlık çığlığa . Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum Zamana yazık değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımızla da fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmazın bütün parasını Ahbap üzerinden akladığımı yazıyor Deniz Akkaya. Yahu bu devletin denetimcileri , MASAK ı , istihbaratı yarım akıllı mı? Siz biliyorsunuz da onlar bilmiyor ?" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230216/haluk-levent-aciklamami-erkenden-yapayim-dedim-tikanma-noktasina-gelmistik-yetkililer-cozduler-1067134017.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0a/1066843540_24:0:735:533_1920x0_80_0_0_725c81150ec3a712cb5dbbe8e7275740.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, yardım, deprem
haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, yardım, deprem

Haluk Levent'ten Deniz Akkaya'ya yanıt: 'Bu devletin denetimcileri yarım akıllı mı?'

11:29 17.02.2023
© AAHaluk Levent- AHBAP
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Haluk Levent, kendisine dair suçlamalara sosyal medya üzerinden yanıt verdi ve "bu devletin denetimcileri, MASAK ı , istihbaratı yarım akıllı mı?" dedi.
Haluk Levent, Deniz Akkaya'nın kendisine dair iddialarına karşı sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Levent, Sezgin Baran Korkmaz ile fotoğrafını paylaştı ve "Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar,evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. Whatsap hatlarımız çığlık çığlığa . Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum Zamana yazık değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımızla da fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmazın bütün parasını Ahbap üzerinden akladığımı yazıyor Deniz Akkaya. Yahu bu devletin denetimcileri , MASAK ı , istihbaratı yarım akıllı mı? Siz biliyorsunuz da onlar bilmiyor ?" ifadelerini kullandı.
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Haluk Levent: Açıklamamı erkenden yapayım dedim, tıkanma noktasına gelmiştik, yetkililer çözdüler
Dün, 18:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала