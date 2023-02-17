https://sputniknews.com.tr/20230217/haluk-leventten-deniz-akkayaya-yanit-bu-devletin-denetimcileri-yarim-akilli-mi-1067156238.html

Haluk Levent'ten Deniz Akkaya'ya yanıt: 'Bu devletin denetimcileri yarım akıllı mı?'

Haluk Levent'ten Deniz Akkaya'ya yanıt: 'Bu devletin denetimcileri yarım akıllı mı?'

Haluk Levent, kendisine dair suçlamalara sosyal medya üzerinden yanıt verdi ve "bu devletin denetimcileri, MASAK ı , istihbaratı yarım akıllı mı?" dedi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T11:29+0300

2023-02-17T11:29+0300

2023-02-17T11:29+0300

türkiye

haluk levent

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

ahbap derneği

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Haluk Levent, Deniz Akkaya'nın kendisine dair iddialarına karşı sosyal medya hesabından yanıt verdi. Levent, Sezgin Baran Korkmaz ile fotoğrafını paylaştı ve "Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar,evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. Whatsap hatlarımız çığlık çığlığa . Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum Zamana yazık değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımızla da fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmazın bütün parasını Ahbap üzerinden akladığımı yazıyor Deniz Akkaya. Yahu bu devletin denetimcileri , MASAK ı , istihbaratı yarım akıllı mı? Siz biliyorsunuz da onlar bilmiyor ?" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230216/haluk-levent-aciklamami-erkenden-yapayim-dedim-tikanma-noktasina-gelmistik-yetkililer-cozduler-1067134017.html

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haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, yardım, deprem