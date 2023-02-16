https://sputniknews.com.tr/20230216/haluk-levent-aciklamami-erkenden-yapayim-dedim-tikanma-noktasina-gelmistik-yetkililer-cozduler-1067134017.html
Haluk Levent: Açıklamamı erkenden yapayım dedim, tıkanma noktasına gelmiştik, yetkililer çözdüler
Haluk Levent: Açıklamamı erkenden yapayım dedim, tıkanma noktasına gelmiştik, yetkililer çözdüler
Ahbap Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent bu akşam saat 22.00'de yapacağı açıklamaya dair "Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T18:46+0300
2023-02-16T18:46+0300
2023-02-16T19:01+0300
haluk levent
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ahbap derneği
deprem
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Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde faaliyet gösteren Ahbap Derneği ve derneğin kurucusu Haluk Levent, dün akşam Twitter hesabından "Yarın akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım" duyurusunda bulundu.Haluk Levent bugün açıklamasını erkene çektiğini belirterek sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.Sanatçı Haluk Levent paylaşımında şunları ifade etti:"1) Bugün akşam saat 22.00 de bir açıklama yapacaktım. O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da Afad a aktaracağımı yazıp çiziyor. Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim.2) Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş toki ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız!3)Açıklayacağım konu şuydu Son 2 günde bazı işguzarların sahada Ahbap Faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağolsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız."
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haluk levent, ahbap derneği, deprem
haluk levent, ahbap derneği, deprem
Haluk Levent: Açıklamamı erkenden yapayım dedim, tıkanma noktasına gelmiştik, yetkililer çözdüler
18:46 16.02.2023 (güncellendi: 19:01 16.02.2023) Abone ol
Ahbap Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent bu akşam saat 22.00'de yapacağı açıklamaya dair "Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim" paylaşımında bulundu. Ahbap faaliyetlerinin sahada engellenmeye çalışıldığını belirten Levent, "Tıkanma noktasına gelmiştik. Sağolsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız" dedi.
Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde faaliyet gösteren Ahbap Derneği ve derneğin kurucusu Haluk Levent, dün akşam Twitter hesabından "Yarın akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım" duyurusunda bulundu.
Haluk Levent bugün açıklamasını erkene çektiğini belirterek sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.
Sanatçı Haluk Levent paylaşımında şunları ifade etti:
"1) Bugün akşam saat 22.00 de bir açıklama yapacaktım. O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da Afad a aktaracağımı yazıp çiziyor. Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim.
2) Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş toki ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız!
3)Açıklayacağım konu şuydu Son 2 günde bazı işguzarların sahada Ahbap Faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağolsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız."