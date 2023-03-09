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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230309/fox-news-trumpin-ukraynayla-ilgili-teklifini-roportajindan-cikardi-1068013134.html
Fox News, Trump’ın Ukrayna’yla ilgili teklifini röportajından çıkardı
Fox News, Trump’ın Ukrayna’yla ilgili teklifini röportajından çıkardı
Fox News televizyonunun, eski ABD Başkanı Trump’la yaptığı röportajdan, 'Çatışmayı çözmek için Ukrayna’nın belirli bölgelerini Rusya’ya verirdim' ifadesini... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T00:07+0300
2023-03-09T00:07+0300
ukrayna krizi
abd
fox news
ukrayna
donald trump
rusya
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonuna röportaj verdi. Kanal, röportajdan bazı kesitleri yayınladı. ABD merkezli haber, rapor ve görüş web sitesi Daily Beast’in haberine göre, röportajda yer alan kesitlerden birinde Trump, Ukrayna’daki çatışmayı durduracak güçte olmakla övünüyor. Ancak Trump'ın çözüm planıyla ilgili konuşmasının bir kısmının yayına verilmediği ortaya çıktı.Haberde, Trump’ın yayınlanmayan şu sözlerine yer verildi: Öte yandan Trump, röportajında “ABD Başkanı olsaydım Ukrayna’da savaşı önlerdim” tezini yineledi.
https://sputniknews.com.tr/20230305/trump-ukrayna-vaadinde-israrli-catismayi-24-saat-icinde-cozerim-1067829531.html
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abd, fox news, ukrayna, donald trump, rusya
abd, fox news, ukrayna, donald trump, rusya

Fox News, Trump’ın Ukrayna’yla ilgili teklifini röportajından çıkardı

00:07 09.03.2023
© AP Photo / Michael WykeEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Michael Wyke
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Fox News televizyonunun, eski ABD Başkanı Trump’la yaptığı röportajdan, 'Çatışmayı çözmek için Ukrayna’nın belirli bölgelerini Rusya’ya verirdim' ifadesini çıkardığı belirtildi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonuna röportaj verdi. Kanal, röportajdan bazı kesitleri yayınladı.
ABD merkezli haber, rapor ve görüş web sitesi Daily Beast’in haberine göre, röportajda yer alan kesitlerden birinde Trump, Ukrayna’daki çatışmayı durduracak güçte olmakla övünüyor. Ancak Trump'ın çözüm planıyla ilgili konuşmasının bir kısmının yayına verilmediği ortaya çıktı.
Haberde, Trump’ın yayınlanmayan şu sözlerine yer verildi:

“Ben müzakereleri yürütebilirim. En kötü ihtimalle, bir şeylerin kontrol altına alınmasını öngören bir anlaşma yaparım. Açıkçası, orada Rusça konuşulan bölgeler var. Ancak bir anlaşma yapılabilir.”

Öte yandan Trump, röportajında “ABD Başkanı olsaydım Ukrayna’da savaşı önlerdim” tezini yineledi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
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