https://sputniknews.com.tr/20230309/fox-news-trumpin-ukraynayla-ilgili-teklifini-roportajindan-cikardi-1068013134.html

Fox News, Trump’ın Ukrayna’yla ilgili teklifini röportajından çıkardı

Fox News, Trump’ın Ukrayna’yla ilgili teklifini röportajından çıkardı

Fox News televizyonunun, eski ABD Başkanı Trump’la yaptığı röportajdan, 'Çatışmayı çözmek için Ukrayna’nın belirli bölgelerini Rusya’ya verirdim' ifadesini... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T00:07+0300

2023-03-09T00:07+0300

2023-03-09T00:07+0300

ukrayna krizi

abd

fox news

ukrayna

donald trump

rusya

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonuna röportaj verdi. Kanal, röportajdan bazı kesitleri yayınladı. ABD merkezli haber, rapor ve görüş web sitesi Daily Beast’in haberine göre, röportajda yer alan kesitlerden birinde Trump, Ukrayna’daki çatışmayı durduracak güçte olmakla övünüyor. Ancak Trump'ın çözüm planıyla ilgili konuşmasının bir kısmının yayına verilmediği ortaya çıktı.Haberde, Trump’ın yayınlanmayan şu sözlerine yer verildi: Öte yandan Trump, röportajında “ABD Başkanı olsaydım Ukrayna’da savaşı önlerdim” tezini yineledi.

https://sputniknews.com.tr/20230305/trump-ukrayna-vaadinde-israrli-catismayi-24-saat-icinde-cozerim-1067829531.html

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