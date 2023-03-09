https://sputniknews.com.tr/20230309/fox-news-trumpin-ukraynayla-ilgili-teklifini-roportajindan-cikardi-1068013134.html
Fox News, Trump’ın Ukrayna’yla ilgili teklifini röportajından çıkardı
Fox News, Trump’ın Ukrayna’yla ilgili teklifini röportajından çıkardı
Fox News televizyonunun, eski ABD Başkanı Trump’la yaptığı röportajdan, 'Çatışmayı çözmek için Ukrayna’nın belirli bölgelerini Rusya’ya verirdim' ifadesini... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T00:07+0300
2023-03-09T00:07+0300
2023-03-09T00:07+0300
ukrayna krizi
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fox news
ukrayna
donald trump
rusya
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonuna röportaj verdi. Kanal, röportajdan bazı kesitleri yayınladı. ABD merkezli haber, rapor ve görüş web sitesi Daily Beast’in haberine göre, röportajda yer alan kesitlerden birinde Trump, Ukrayna’daki çatışmayı durduracak güçte olmakla övünüyor. Ancak Trump'ın çözüm planıyla ilgili konuşmasının bir kısmının yayına verilmediği ortaya çıktı.Haberde, Trump’ın yayınlanmayan şu sözlerine yer verildi: Öte yandan Trump, röportajında “ABD Başkanı olsaydım Ukrayna’da savaşı önlerdim” tezini yineledi.
https://sputniknews.com.tr/20230305/trump-ukrayna-vaadinde-israrli-catismayi-24-saat-icinde-cozerim-1067829531.html
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abd, fox news, ukrayna, donald trump, rusya
abd, fox news, ukrayna, donald trump, rusya
Fox News, Trump’ın Ukrayna’yla ilgili teklifini röportajından çıkardı
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Fox News televizyonunun, eski ABD Başkanı Trump’la yaptığı röportajdan, 'Çatışmayı çözmek için Ukrayna’nın belirli bölgelerini Rusya’ya verirdim' ifadesini çıkardığı belirtildi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonuna röportaj verdi. Kanal, röportajdan bazı kesitleri yayınladı.
ABD merkezli haber, rapor ve görüş web sitesi Daily Beast’in haberine göre, röportajda yer alan kesitlerden birinde Trump, Ukrayna’daki çatışmayı durduracak güçte olmakla övünüyor. Ancak Trump'ın çözüm planıyla ilgili konuşmasının bir kısmının yayına verilmediği ortaya çıktı.
Haberde, Trump’ın yayınlanmayan şu sözlerine yer verildi:
“Ben müzakereleri yürütebilirim. En kötü ihtimalle, bir şeylerin kontrol altına alınmasını öngören bir anlaşma yaparım. Açıkçası, orada Rusça konuşulan bölgeler var. Ancak bir anlaşma yapılabilir.”
Öte yandan Trump, röportajında “ABD Başkanı olsaydım Ukrayna’da savaşı önlerdim” tezini yineledi.