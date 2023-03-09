https://sputniknews.com.tr/20230309/fatih-terim-italyanlara-4-turk-futbolcu-onerdi-1068016991.html

Fatih Terim, İtalyanlara 4 Türk futbolcu önerdi

Fatih Terim, İtalyanlara 4 Türk futbolcu önerdi

Kariyerinde bir dönem Serie A'da takımlar çalıştıran Fatih Terim, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Terim, Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasını... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

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spor

fatih terim

milan

serie a

italya 1. futbol ligi (serie a)

öneri

basın

röportaj

futbolcu

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Kariyerinde bir dönem Serie A'da Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Fatih Terim, İtalya basınına açıklamalarda bulundu.La Gazetta Dello Sport'a tecrübeli teknik adam, İtalya'ya olan sevgisini dile getirerek, "İtalya'ya aşığım. Umarım İtalyan takımları Şampiyonlar Ligi’nde final oynar, belki Milan…İtalyan arkadaşlarımı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.Fatih Terim, Milan'ın genç yıldızı Rafael Leao hakkında da övgülerde bulundu. 69 yaşındaki teknik direktör, Leao için, "100 milyonun bu kadar kolay harcandığı bugünün futbolunda Rafae Leao hepsine değer. Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı, satın alacağım ilk oyuncu olurdu. Leao, başarılı bir kariyere sahip olacaktır" dedi.Futbolcuların kendisine 'baba' şeklinde yaklaşmasıyla ilgili ise, "Her zaman güvene dayalı ekipler inşa ettim. Soyunma odasına yeni bir oyuncu geldiğinde, sadece kadroya dahil olmaz, hayatınızın parçası olur" şeklinde konuştu.NTV'nin aktardığına göre, vazgeçmeyen bir yapısı olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Her zaman, asla pes etmemeye güvendim. EURO 2008'de 'Türkler otobüse binmeden, oyun bitti sanmayın' sözünü çok sevmiştim. Bizim zihniyetimiz bu" sözlerini kaydetti.Terim, "Bir Türk yeteneği tavsiye ediyor musunuz?" şeklindeki soruya ise şöyle cevap verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230215/fatih-terim-depremzede-hayrani-ile-goruntulu-konustu-seninle-bir-gun-maca-gidelim-1067078561.html

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fatih terim, milan, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), öneri, basın, röportaj, futbolcu