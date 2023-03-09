Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230309/fatih-terim-italyanlara-4-turk-futbolcu-onerdi-1068016991.html
Fatih Terim, İtalyanlara 4 Türk futbolcu önerdi
Fatih Terim, İtalyanlara 4 Türk futbolcu önerdi
Kariyerinde bir dönem Serie A'da takımlar çalıştıran Fatih Terim, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Terim, Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasını... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T02:32+0300
2023-03-09T02:32+0300
spor
fatih terim
milan
serie a
italya 1. futbol ligi (serie a)
öneri
basın
röportaj
futbolcu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/03/1044648321_0:0:2627:1478_1920x0_80_0_0_9c3dd849f4980a6609f0349407b8bf7e.jpg
Kariyerinde bir dönem Serie A'da Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Fatih Terim, İtalya basınına açıklamalarda bulundu.La Gazetta Dello Sport'a tecrübeli teknik adam, İtalya'ya olan sevgisini dile getirerek, "İtalya'ya aşığım. Umarım İtalyan takımları Şampiyonlar Ligi’nde final oynar, belki Milan…İtalyan arkadaşlarımı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.Fatih Terim, Milan'ın genç yıldızı Rafael Leao hakkında da övgülerde bulundu. 69 yaşındaki teknik direktör, Leao için, "100 milyonun bu kadar kolay harcandığı bugünün futbolunda Rafae Leao hepsine değer. Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı, satın alacağım ilk oyuncu olurdu. Leao, başarılı bir kariyere sahip olacaktır" dedi.Futbolcuların kendisine 'baba' şeklinde yaklaşmasıyla ilgili ise, "Her zaman güvene dayalı ekipler inşa ettim. Soyunma odasına yeni bir oyuncu geldiğinde, sadece kadroya dahil olmaz, hayatınızın parçası olur" şeklinde konuştu.NTV'nin aktardığına göre, vazgeçmeyen bir yapısı olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Her zaman, asla pes etmemeye güvendim. EURO 2008'de 'Türkler otobüse binmeden, oyun bitti sanmayın' sözünü çok sevmiştim. Bizim zihniyetimiz bu" sözlerini kaydetti.Terim, "Bir Türk yeteneği tavsiye ediyor musunuz?" şeklindeki soruya ise şöyle cevap verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230215/fatih-terim-depremzede-hayrani-ile-goruntulu-konustu-seninle-bir-gun-maca-gidelim-1067078561.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/03/1044648321_0:0:2627:1970_1920x0_80_0_0_110a10574bbe15e960214faf654cb251.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih terim, milan, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), öneri, basın, röportaj, futbolcu
fatih terim, milan, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), öneri, basın, röportaj, futbolcu

Fatih Terim, İtalyanlara 4 Türk futbolcu önerdi

02:32 09.03.2023
© İHAFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Kariyerinde bir dönem Serie A'da takımlar çalıştıran Fatih Terim, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Terim, Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasını istediğini dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, "Türk oyuncu tavsiye ediyor musunuz?" sorusuna ise 4 futbolcuyu önerdi.
Kariyerinde bir dönem Serie A'da Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Fatih Terim, İtalya basınına açıklamalarda bulundu.
La Gazetta Dello Sport'a tecrübeli teknik adam, İtalya'ya olan sevgisini dile getirerek, "İtalya'ya aşığım. Umarım İtalyan takımları Şampiyonlar Ligi’nde final oynar, belki Milan…İtalyan arkadaşlarımı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, Milan'ın genç yıldızı Rafael Leao hakkında da övgülerde bulundu. 69 yaşındaki teknik direktör, Leao için, "100 milyonun bu kadar kolay harcandığı bugünün futbolunda Rafae Leao hepsine değer. Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı, satın alacağım ilk oyuncu olurdu. Leao, başarılı bir kariyere sahip olacaktır" dedi.
Futbolcuların kendisine 'baba' şeklinde yaklaşmasıyla ilgili ise, "Her zaman güvene dayalı ekipler inşa ettim. Soyunma odasına yeni bir oyuncu geldiğinde, sadece kadroya dahil olmaz, hayatınızın parçası olur" şeklinde konuştu.
NTV'nin aktardığına göre, vazgeçmeyen bir yapısı olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Her zaman, asla pes etmemeye güvendim. EURO 2008'de 'Türkler otobüse binmeden, oyun bitti sanmayın' sözünü çok sevmiştim. Bizim zihniyetimiz bu" sözlerini kaydetti.
Terim, "Bir Türk yeteneği tavsiye ediyor musunuz?" şeklindeki soruya ise şöyle cevap verdi:
"Süper Lig için konuşursak Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 2000 doğumlu Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı öneririm. Yunus Akgün, Adana Demirspor'da arkadaşım Montella ile büyük ilerleme kaydetti. Son olarak ise Fenerbahçe'den Arda Güler. 2005 doğumlu ve onu altyapıdan beri takip ediyorum. Büyük bir potansiyele sahip. Kulüp onu geliştirme açısından iyiydi."
Fatih hocadan depremzede minik hayranı Bensu'ya sürpriz görüşme - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Fatih Terim, depremzede hayranı ile görüntülü konuştu: 'Seninle bir gün maça gidelim'
15 Şubat, 15:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала