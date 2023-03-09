https://sputniknews.com.tr/20230309/cecenistan-lideri-kadirov-cekyada-calinan-atimin-degeri-en-az-10-milyon-dolar-1068017787.html

Çeçenistan lideri Kadirov: Çekya’da çalınan atımın değeri en az 10 milyon dolar

Çeçenistan lideri Kadirov: Çekya’da çalınan atımın değeri en az 10 milyon dolar

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, Çekya’da yaptırım kapsamında el konulan ve dün çalındığı bildirilen atı Zazu’nun... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T05:27+0300

2023-03-09T05:27+0300

2023-03-09T05:27+0300

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Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Medya, yetkililerin sözlerine dayanarak, atın değerini 18 bin dolar olarak duyurdu. Muhakkak, değerinin yapay olarak düşürülmesi, atın bakımından sorumlu kişilerin mali dalaveresinden kaynaklanıyor. Oysa saf kan Zazu en az 10 milyon dolar eder. Atın gerçek değerini bilen birileri iyi kar yapacak” diye yazdı.Atın bu şekilde kolay çalındığına şaşırdığını belirten Kadirov, “Cumhuriyetimizde arabanızı gece açık bırakabiliyorsunuz. Çekya’da da yaptırım uygulanan at, birileri tarafından ağıldan kaçırılıyor, güvenlik güçleri de bunu günler sonra öğreniyor. Tesadüfe inanmıyorum” ifadesini kullandı.Zazu’nun, 2014’te 'yaptırımların ilk kurbanı' olduğunu kaydeden Kadirov, 2017’de bu yaptırımın kalkması için çaba harcadığını ama başarılı olamadığını belirtti.16 yaşındaki Zazu'nun, Çekya’nın kuzeydoğusundaki Krabcice köyündeki bir ahırdan çalındığı duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, atın 4 Mart’ta çalındığını bildirdi.

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