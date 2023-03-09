https://sputniknews.com.tr/20230309/cecenistan-lideri-kadirov-cekyada-calinan-atimin-degeri-en-az-10-milyon-dolar-1068017787.html
Çeçenistan lideri Kadirov: Çekya’da çalınan atımın değeri en az 10 milyon dolar
Çeçenistan lideri Kadirov: Çekya’da çalınan atımın değeri en az 10 milyon dolar
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, Çekya’da yaptırım kapsamında el konulan ve dün çalındığı bildirilen atı Zazu’nun... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T05:27+0300
2023-03-09T05:27+0300
2023-03-09T05:27+0300
dünya
ramzan kadirov
çeçenistan
çeçenistan cumhuriyeti
çekya
at
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104203/40/1042034034_0:122:2401:1473_1920x0_80_0_0_cda3cc6543bdeb831095eeaf75829ca5.jpg
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Medya, yetkililerin sözlerine dayanarak, atın değerini 18 bin dolar olarak duyurdu. Muhakkak, değerinin yapay olarak düşürülmesi, atın bakımından sorumlu kişilerin mali dalaveresinden kaynaklanıyor. Oysa saf kan Zazu en az 10 milyon dolar eder. Atın gerçek değerini bilen birileri iyi kar yapacak” diye yazdı.Atın bu şekilde kolay çalındığına şaşırdığını belirten Kadirov, “Cumhuriyetimizde arabanızı gece açık bırakabiliyorsunuz. Çekya’da da yaptırım uygulanan at, birileri tarafından ağıldan kaçırılıyor, güvenlik güçleri de bunu günler sonra öğreniyor. Tesadüfe inanmıyorum” ifadesini kullandı.Zazu’nun, 2014’te 'yaptırımların ilk kurbanı' olduğunu kaydeden Kadirov, 2017’de bu yaptırımın kalkması için çaba harcadığını ama başarılı olamadığını belirtti.16 yaşındaki Zazu'nun, Çekya’nın kuzeydoğusundaki Krabcice köyündeki bir ahırdan çalındığı duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, atın 4 Mart’ta çalındığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221116/ukrayna-guvenlik-servisi-cecenistan-lideri-kadirov-hakkinda-arama-karari-cikardi-1063507267.html
çeçenistan
çeçenistan cumhuriyeti
çekya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104203/40/1042034034_138:0:2263:1594_1920x0_80_0_0_85661888471326ab7a17dae4c3c98524.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ramzan kadirov, çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, çekya, at
ramzan kadirov, çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, çekya, at
Çeçenistan lideri Kadirov: Çekya’da çalınan atımın değeri en az 10 milyon dolar
Abone ol
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, Çekya’da yaptırım kapsamında el konulan ve dün çalındığı bildirilen atı Zazu’nun en az 10 milyon dolar değerinde olduğunu belirtti.
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Medya, yetkililerin sözlerine dayanarak, atın değerini 18 bin dolar olarak duyurdu. Muhakkak, değerinin yapay olarak düşürülmesi, atın bakımından sorumlu kişilerin mali dalaveresinden kaynaklanıyor. Oysa saf kan Zazu en az 10 milyon dolar eder. Atın gerçek değerini bilen birileri iyi kar yapacak” diye yazdı.
Atın bu şekilde kolay çalındığına şaşırdığını belirten Kadirov, “Cumhuriyetimizde arabanızı gece açık bırakabiliyorsunuz. Çekya’da da yaptırım uygulanan at, birileri tarafından ağıldan kaçırılıyor, güvenlik güçleri de bunu günler sonra öğreniyor. Tesadüfe inanmıyorum” ifadesini kullandı.
Zazu’nun, 2014’te 'yaptırımların ilk kurbanı' olduğunu kaydeden Kadirov, 2017’de bu yaptırımın kalkması için çaba harcadığını ama başarılı olamadığını belirtti.
16 yaşındaki Zazu'nun, Çekya’nın kuzeydoğusundaki Krabcice köyündeki bir ahırdan çalındığı duyuruldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, atın 4 Mart’ta çalındığını bildirdi.