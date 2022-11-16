https://sputniknews.com.tr/20221116/ukrayna-guvenlik-servisi-cecenistan-lideri-kadirov-hakkinda-arama-karari-cikardi-1063507267.html
Ukrayna Güvenlik Servisi, Çeçenistan lideri Kadırov hakkında arama kararı çıkardı
Ukrayna Güvenlik Servisi, Çeçenistan lideri Kadırov hakkında arama kararı çıkardı
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov hakkında arama kararı çıkardı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T21:56+0300
2022-11-16T21:56+0300
2022-11-16T21:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
sbu
ukrayna güvenlik konseyi (sbu)
ramzan kadirov
çeçenistan
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SBU’nun veri tabanında yer alan belgede, Kadırov’un Ukrayna’ya karşı saldırgan savaş veya saldırgan askeri eylemler yürütmekle suçlandığı ifade edildi. Ukrayna Ceza Kanunu’na göre bu suçlar 10 ilâ 15 yıl hapis cezası öngörüyor.
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ukrayna, sbu, ukrayna güvenlik konseyi (sbu), ramzan kadirov, çeçenistan
ukrayna, sbu, ukrayna güvenlik konseyi (sbu), ramzan kadirov, çeçenistan
Ukrayna Güvenlik Servisi, Çeçenistan lideri Kadırov hakkında arama kararı çıkardı
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov hakkında arama kararı çıkardı.
SBU’nun veri tabanında yer alan belgede, Kadırov’un Ukrayna’ya karşı saldırgan savaş veya saldırgan askeri eylemler yürütmekle suçlandığı ifade edildi.
Ukrayna Ceza Kanunu’na göre bu suçlar 10 ilâ 15 yıl hapis cezası öngörüyor.