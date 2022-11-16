https://sputniknews.com.tr/20221116/ukrayna-guvenlik-servisi-cecenistan-lideri-kadirov-hakkinda-arama-karari-cikardi-1063507267.html

Ukrayna Güvenlik Servisi, Çeçenistan lideri Kadırov hakkında arama kararı çıkardı

Ukrayna Güvenlik Servisi, Çeçenistan lideri Kadırov hakkında arama kararı çıkardı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov hakkında arama kararı çıkardı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T21:56+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

sbu

ukrayna güvenlik konseyi (sbu)

ramzan kadirov

çeçenistan

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SBU’nun veri tabanında yer alan belgede, Kadırov’un Ukrayna’ya karşı saldırgan savaş veya saldırgan askeri eylemler yürütmekle suçlandığı ifade edildi. Ukrayna Ceza Kanunu’na göre bu suçlar 10 ilâ 15 yıl hapis cezası öngörüyor.

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ukrayna, sbu, ukrayna güvenlik konseyi (sbu), ramzan kadirov, çeçenistan