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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/ukrayna-guvenlik-servisi-cecenistan-lideri-kadirov-hakkinda-arama-karari-cikardi-1063507267.html
Ukrayna Güvenlik Servisi, Çeçenistan lideri Kadırov hakkında arama kararı çıkardı
Ukrayna Güvenlik Servisi, Çeçenistan lideri Kadırov hakkında arama kararı çıkardı
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov hakkında arama kararı çıkardı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T21:56+0300
2022-11-16T21:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
sbu
ukrayna güvenlik konseyi (sbu)
ramzan kadirov
çeçenistan
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SBU’nun veri tabanında yer alan belgede, Kadırov’un Ukrayna’ya karşı saldırgan savaş veya saldırgan askeri eylemler yürütmekle suçlandığı ifade edildi. Ukrayna Ceza Kanunu’na göre bu suçlar 10 ilâ 15 yıl hapis cezası öngörüyor.
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ukrayna, sbu, ukrayna güvenlik konseyi (sbu), ramzan kadirov, çeçenistan
ukrayna, sbu, ukrayna güvenlik konseyi (sbu), ramzan kadirov, çeçenistan

Ukrayna Güvenlik Servisi, Çeçenistan lideri Kadırov hakkında arama kararı çıkardı

21:56 16.11.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© Sputnik
/
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov hakkında arama kararı çıkardı.
SBU’nun veri tabanında yer alan belgede, Kadırov’un Ukrayna’ya karşı saldırgan savaş veya saldırgan askeri eylemler yürütmekle suçlandığı ifade edildi.
Ukrayna Ceza Kanunu’na göre bu suçlar 10 ilâ 15 yıl hapis cezası öngörüyor.
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