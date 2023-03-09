https://sputniknews.com.tr/20230309/bursaspordan-devlet-bahceliye-forma-1068045907.html
Bursaspor'dan Devlet Bahçeli'ye forma
Bursaspor'dan Devlet Bahçeli'ye forma
Bursaspor yönetimi, kulübü ziyarete gelen MHP Nilüfer İlçe Başkanı Karakoç ve beraberindeki heyete, MHP lideri Bahçeli’nin adının yazılı olduğu forma hediye... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T17:58+0300
2023-03-09T17:58+0300
2023-03-09T18:08+0300
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MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ve beraberindeki heyet, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ni ziyaret etti. Futbolcularla buluşup galibiyet tebriklerini ileten MHP Bursa İl Teşkilatı, gelecek maçlar için de başarı dileklerinde bulundu. Kalkancı, “Genel Başkanımızın, size selamını iletiyorum. Yarın, inşallah sizlerin selamını ve hediyelerinizi ona götüreceğim. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Azminiz, inancınız bize, şehrimize ve taraftarımıza umut verdi. İnşallah bu azim ve umutla Bursaspor hak ettiği yerlere gelecek. Bizler elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yanınızda ve arkanızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kurulu, MHP heyetine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adının yazılı olduğu forma hediye etti.
https://sputniknews.com.tr/20230307/bursaspor-ve-kulup-gorevlileri-pfdkya-sevk-edildi-1067959600.html
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devlet bahçeli, bursaspor, amedspor
devlet bahçeli, bursaspor, amedspor
Bursaspor'dan Devlet Bahçeli'ye forma
17:58 09.03.2023 (güncellendi: 18:08 09.03.2023) Abone ol
Bursaspor yönetimi, kulübü ziyarete gelen MHP Nilüfer İlçe Başkanı Karakoç ve beraberindeki heyete, MHP lideri Bahçeli’nin adının yazılı olduğu forma hediye etti.
MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ve beraberindeki heyet, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ni ziyaret etti.
Futbolcularla buluşup galibiyet tebriklerini ileten MHP Bursa İl Teşkilatı, gelecek maçlar için de başarı dileklerinde bulundu. Kalkancı, “Genel Başkanımızın, size selamını iletiyorum. Yarın, inşallah sizlerin selamını ve hediyelerinizi ona götüreceğim. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Azminiz, inancınız bize, şehrimize ve taraftarımıza umut verdi. İnşallah bu azim ve umutla Bursaspor hak ettiği yerlere gelecek. Bizler elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yanınızda ve arkanızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kurulu, MHP heyetine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adının yazılı olduğu forma hediye etti.