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Bursaspor ve kulüp görevlileri PFDK’ya sevk edildi
Bursaspor ve kulüp görevlileri PFDK’ya sevk edildi
Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T23:38+0300
2023-03-07T23:38+0300
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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası Bursaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. TFF’den yapılan açıklamada, “Bursaspor Kulübü’nün 05.03.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü görevlisi Aşkın Değirmenci’nin aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 07.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü görevlisi Aybars Türkkan’ın aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 07.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230305/soyludan-bursaspor-amedspor-macindaki-pankartlarla-ilgili-aciklama-kamu-gorevlileri-aciga-alindi-1067834558.html
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bursaspor, amedspor
bursaspor, amedspor

Bursaspor ve kulüp görevlileri PFDK’ya sevk edildi

23:38 07.03.2023
© AABursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AA
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Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası Bursaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF’den yapılan açıklamada, “Bursaspor Kulübü’nün 05.03.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü görevlisi Aşkın Değirmenci’nin aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 07.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü görevlisi Aybars Türkkan’ın aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 07.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
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