https://sputniknews.com.tr/20230305/soyludan-bursaspor-amedspor-macindaki-pankartlarla-ilgili-aciklama-kamu-gorevlileri-aciga-alindi-1067834558.html
Soylu'dan Bursaspor-Amedspor maçındaki pankartlarla ilgili açıklama: Kamu görevlileri açığa alındı
Soylu'dan Bursaspor-Amedspor maçındaki pankartlarla ilgili açıklama: Kamu görevlileri açığa alındı
Bakan Soylu, Bursaspor-Amedspor maçındaki pankartlarla ilgili, "Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T15:04+0300
2023-03-05T15:04+0300
2023-03-05T15:10+0300
bursaspor
süleyman soylu
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Bursaspor-Amedspor maçı öncesinde sahaya ısınmaya çıkan Amedspor oyuncularına saldırı gerçekleşti. Ayrıca, Bursasporlu taraftarlar faili meçhul cinayetlerle gündeme gelen 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pankartlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" ifadesini kullandı.
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bursaspor, süleyman soylu
bursaspor, süleyman soylu
Soylu'dan Bursaspor-Amedspor maçındaki pankartlarla ilgili açıklama: Kamu görevlileri açığa alındı
15:04 05.03.2023 (güncellendi: 15:10 05.03.2023) Abone ol
Bakan Soylu, Bursaspor-Amedspor maçındaki pankartlarla ilgili, "Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" dedi.
Bursaspor-Amedspor maçı öncesinde sahaya ısınmaya çıkan Amedspor oyuncularına saldırı gerçekleşti. Ayrıca, Bursasporlu taraftarlar faili meçhul cinayetlerle gündeme gelen 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pankartlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" ifadesini kullandı.