https://sputniknews.com.tr/20230305/soyludan-bursaspor-amedspor-macindaki-pankartlarla-ilgili-aciklama-kamu-gorevlileri-aciga-alindi-1067834558.html

Soylu'dan Bursaspor-Amedspor maçındaki pankartlarla ilgili açıklama: Kamu görevlileri açığa alındı

Soylu'dan Bursaspor-Amedspor maçındaki pankartlarla ilgili açıklama: Kamu görevlileri açığa alındı

Bakan Soylu, Bursaspor-Amedspor maçındaki pankartlarla ilgili, "Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T15:04+0300

2023-03-05T15:04+0300

2023-03-05T15:10+0300

bursaspor

süleyman soylu

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Bursaspor-Amedspor maçı öncesinde sahaya ısınmaya çıkan Amedspor oyuncularına saldırı gerçekleşti. Ayrıca, Bursasporlu taraftarlar faili meçhul cinayetlerle gündeme gelen 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pankartlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" ifadesini kullandı.

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bursaspor, süleyman soylu