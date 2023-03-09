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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230309/bakan-kasapoglundan-yurt-ucreti-aciklamasi-iade-edilecek-1068024556.html
Bakan Kasapoğlu'ndan yurt ücreti açıklaması: 'İade edilecek'
Bakan Kasapoğlu'ndan yurt ücreti açıklaması: 'İade edilecek'
Bakan Kasapoğlu, GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini açıkladı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T11:32+0300
2023-03-09T11:46+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
mehmet muharrem kasapoğlu
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ödeme yapan öğrencilerin ücretlerinin iade edileceğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yurtlara ilişkin değerlendirmede bulundu.Paylaşımında Kasapoğlu, "Sevgili gençler, GSB yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221201/duzceye-gelen-destek-ekipleri-kaldiklari-yurtlarda-ogrencilere-not-birakti-1064042561.html
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mehmet muharrem kasapoğlu
mehmet muharrem kasapoğlu

Bakan Kasapoğlu'ndan yurt ücreti açıklaması: 'İade edilecek'

11:32 09.03.2023 (güncellendi: 11:46 09.03.2023)
© AAKYK - Yurt - Öğrenci Yurdu
KYK - Yurt - Öğrenci Yurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AA
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Bakan Kasapoğlu, GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ödeme yapan öğrencilerin ücretlerinin iade edileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yurtlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Paylaşımında Kasapoğlu, "Sevgili gençler, GSB yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir." ifadelerini kullandı.
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