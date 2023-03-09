Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Rekaketsiz hiçbir çocuğumuzu vermemiz söz konusu değil

"Bu çocuklar üzerinden istismar siyaseti yürütmeye devam edecekler. Biz de her gün bıkmadan usanmadan bunun cevabını vereceğiz. Bizim Menzil cemaatine ya da x, y, z herhangi bir yere verecek bir çocuğumuz yok ama insanlar kendi çocuklarını diledikleri yerde bulundurabilirler, buna da karışacak halimiz yok. İhmal yoksa istismar yoksa şiddet yoksa bizim görevimiz devlet olarak başlamaz. İnsanların evlerindeki çocuklarına müdahale şansımız bu saydığım sınırların dışında yoktur. Anasının babasının yanında olan bir çocukla ilgili 'niye şu cemaate, bu cemaate' diye hesap sorma hakkına kimse sahip değil. Olmadığını da kamuoyuyla paylaşacağız. Biz, çocuklarımızın istismarına asla müsaade etmeyeceğiz."