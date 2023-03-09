https://sputniknews.com.tr/20230309/abdde-dini-bir-etkinlige-katilan-20-bin-kisiye-kizamik-salgini-uyarisi-1068017976.html
ABD'de dini bir etkinliğe katılan 20 bin kişiye kızamık salgını uyarısı
ABD'de dini bir etkinliğe katılan 20 bin kişiye kızamık salgını uyarısı
ABD’nin Kentucky eyaletinde düzenlenen dini bir etkinlikte, yaklaşık 20 bin kişinin kızamık salgını riskine maruz kalmış olabileceği belirtildi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T05:00+0300
2023-03-09T05:00+0300
2023-03-09T05:00+0300
dünya
abd
kızamık
salgın
dini bayram
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, geçen ay Kentucky’nin Wilmore şehrindeki Asbury Üniversitesi'nde, Hristiyan bir grubun düzenlediği etkinliğe katılan birine daha sonra kızamık teşhisi konulduğu uyarısı yapıldı.Açıklamada, "Eğer 17-18 Şubat'ta Asbury Üniversitesi toplantısına katıldıysanız ve kızamık aşınız yok veya tam değilse, 21 gün karantinaya girmeli ve kızamığı başkalarına bulaştırmamak için semptomlarını izlemelisiniz" ifadesine yer verildi.Açıklamada ayrıca aşılanmamış kişilerin kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR) aşısı olmaları tavsiyesinde de bulunuldu.Yetkililer, kızamık virüsünün solunum yoluyla aşırı bulaşıcı ve bu konuda geliştirilmiş aşılara rağmen dünya çapında özellikle çocuk ölümlerinde bu salgının ana neden olduğu konusunda uyarıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221126/dsoden-uyari-kizamik-salgini-patlama-yaparak-milyonlarca-cocugu-oldurebilir-1063855380.html
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abd, kızamık, salgın, dini bayram, kentucky
abd, kızamık, salgın, dini bayram, kentucky
ABD'de dini bir etkinliğe katılan 20 bin kişiye kızamık salgını uyarısı
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ABD’nin Kentucky eyaletinde düzenlenen dini bir etkinlikte, yaklaşık 20 bin kişinin kızamık salgını riskine maruz kalmış olabileceği belirtildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, geçen ay Kentucky’nin Wilmore şehrindeki Asbury Üniversitesi'nde, Hristiyan bir grubun düzenlediği etkinliğe katılan birine daha sonra kızamık teşhisi konulduğu uyarısı yapıldı.
Açıklamada, "Eğer 17-18 Şubat'ta Asbury Üniversitesi toplantısına katıldıysanız ve kızamık aşınız yok veya tam değilse, 21 gün karantinaya girmeli ve kızamığı başkalarına bulaştırmamak için semptomlarını izlemelisiniz" ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca aşılanmamış kişilerin kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR) aşısı olmaları tavsiyesinde de bulunuldu.
Yetkililer, kızamık virüsünün solunum yoluyla aşırı bulaşıcı ve bu konuda geliştirilmiş aşılara rağmen dünya çapında özellikle çocuk ölümlerinde bu salgının ana neden olduğu konusunda uyarıyor.