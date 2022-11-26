https://sputniknews.com.tr/20221126/dsoden-uyari-kizamik-salgini-patlama-yaparak-milyonlarca-cocugu-oldurebilir-1063855380.html

DSÖ'den uyarı: Kızamık salgını patlama yaparak milyonlarca çocuğu öldürebilir

DSÖ'den uyarı: Kızamık salgını patlama yaparak milyonlarca çocuğu öldürebilir

Dünyada koronavirüs vaka sayıları birçok ülkede yeniden yükselişe geçerken, Dünya Sağlık Örgütü’nden başka bir öldürücü salgınla ilgili korkutan uyarı geldi. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T10:24+0300

2022-11-26T10:24+0300

2022-11-26T10:24+0300

dünya

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

kızamık

salgın

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054178160_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_f6d68f56d147dd378ca9ace83e175a8e.jpg

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada kızamık salgının patlama yapabileceği uyarısında bulundu.Son üç yıldır dünyayı sarsan Kovid-19 salgını nedeniyle kızamık aşılamasında büyük düşüş yaşandığına dikkat çeken DSÖ, geçen sene yaklaşık 40 milyon çocuğa gereken kızamık aşılarının yapılamadığını ve bunun bir rekor olduğunu vurguladı. 25 milyon çocuğun ilk doz, 14,7 milyon çocuğun da ikinci doz kızamık aşısından mahrum kaldığını bildiren örgüt, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ortak açıklamasında, aşılamadaki gerilemenin milyonlarca çocuğu çok tehlikeli ve öldürücü hastalığa açık hale getirdiğini belirtti.Son sürecin kızamık hastalığıyla mücadeleye büyük zarar verdiği kaydedilen açıklamada “Covid-19 aşıları rekor sürede geliştirilip tarihin en büyük aşılamak kampanyası yaşanırken, rutin aşılamalarda çok büyük sıkıntılar yaşandı. Kızamık gibi ölümcül hastalıklarda aşılama ciddi oranda geriledi” denildi.Birçok ülkede kızamık salgını patlak verdiDSÖ verilerine göre 2021'de dünya çapında 9 milyon kızamık vakası görülürken 128 bin kişi hastalık sonucu hayatını kaybetti. 22 ülkede kapsamlı ve öldürücülüğü yüksek kızamık salgınları patlak verirken, aşılamanın yanı sıra takip sistemlerinde de büyük aksaklıklar yaşandı.Uzmanlar, kızamık tehdidinin tüm ülkelerde arttığına ve gelecek dönemde daha büyük salgınlar görülmesinin beklendiğine dikkat çekiyor. DSÖ Genel Sekreteri Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Aşı programlarının normale döndürmek çok önemli hale geldi. Her istatistiğe göre çocukların önlenebilir bir hastalıktan ölme olasılığı görülüyor” dedi.Dünyanın en bulaşıcı hastalıklarından biri olan ve özellikle çocuklarda ölümcül olabilen kızamık, aşılarla büyük oranda önlenebiliyor. Sürü bağışıklığı sağlanması için dünya genelinde yüzde 95 oranında bir aşılama gerekli ancak çocukların sadece yüzde 81'inin aşılanması nedeniyle hastalıkla mücadele hâlâ hedeflerin çok gerisinde.Son olarak Hindistan’da büyüyen kızamık salgınında toplam 12 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.Birlemiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) verilerine göre, 2020’de dünyada 23 milyon çocuğa rutin aşıları yapılamadığı ortaya çıkmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220428/kizamik-vakalari-1-yilda-yuzde-80-artti-1055912962.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), kızamık, salgın, çocuk