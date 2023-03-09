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3 şehirde ‘şap’ alarmı: Tüm Türkiye’de izinler iptal edildi
3 şehirde ‘şap’ alarmı: Tüm Türkiye’de izinler iptal edildi
Türkiye'nin 3 şehrinde şap virüsü nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm Türkiye genelinde 'ikinci bir emre kadar veterine hekim... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T15:26+0300
2023-03-09T15:26+0300
türkiye
şap salgını
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
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Türkiye’nin farklı illerinde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Denizli, Elazığ ve Kars'ta hayvan pazarları kapatıldı. Alınan tedbirler kapsamında ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı.Tüm izinler iptalVirüs nedeniyle tüm Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi.Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından 36a kanunun ilgili maddesine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacaktır'' denildi.Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere gönderilen mesajda ise aşı çalışmalarına başlandığı belirtilerek tespit edilen virüs SAT-2 olup, aşı çalışmalarına özel sektör ve devlet eliyle başlanmış olup üretimi tamamlandığında sahaya verileceği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230126/26-mahalle-sap-karantinasina-girdi-1066217162.html
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şap salgını, türkiye, tarım ve orman bakanlığı
şap salgını, türkiye, tarım ve orman bakanlığı

3 şehirde ‘şap’ alarmı: Tüm Türkiye’de izinler iptal edildi

15:26 09.03.2023
© İHA / EREN ELYESA POLAT26 mahalleye şap karantinası
26 mahalleye şap karantinası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© İHA / EREN ELYESA POLAT
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Türkiye'nin 3 şehrinde şap virüsü nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm Türkiye genelinde 'ikinci bir emre kadar veterine hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerin izinlerini' iptal etti.
Türkiye’nin farklı illerinde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Denizli, Elazığ ve Kars'ta hayvan pazarları kapatıldı. Alınan tedbirler kapsamında ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

Tüm izinler iptal

Virüs nedeniyle tüm Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi.
Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından 36a kanunun ilgili maddesine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacaktır'' denildi.
Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere gönderilen mesajda ise aşı çalışmalarına başlandığı belirtilerek tespit edilen virüs SAT-2 olup, aşı çalışmalarına özel sektör ve devlet eliyle başlanmış olup üretimi tamamlandığında sahaya verileceği vurgulandı.
26 mahalleye şap karantinası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
TÜRKİYE
26 mahalle şap karantinasına girdi
26 Ocak, 15:31
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