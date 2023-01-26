https://sputniknews.com.tr/20230126/26-mahalle-sap-karantinasina-girdi-1066217162.html

26 mahalle şap karantinasına girdi

26 mahalle şap karantinasına girdi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 2 mahallede şap hastalığının görülmesi nedeniyle toplamda 26 mahalleye kesim dışında hayvan giriş çıkışı yasaklandı. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T15:31+0300

2023-01-26T15:31+0300

2023-01-26T15:31+0300

türkiye

denizli

karantina

şap salgını

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Geçen sene şap hastalığı nedeniyle 7 mahallesi karantinaya alınan Acıpayam ilçesinde, bu sene yine şap hastalığına rastlanıldı. Acıpayam Belediyesinin yaptığı açıklamada; “İlçemiz Apa ve Kuzören Mahallemizde görülen şap hastalığından dolayı; “Apa, Ovayurt, Yassıhöyük, Alaattin, Oğuz, Kırca, Aşagi, Çamlık, Gedikli, Yeni, Yukarı, Ucari, Karahöyük, Avşar, Yeşilyuva, Kuyucakkuzören, Dedebagi, Dariveren, Aliveren, Eskiköy, Kelekçi, Akşar, Güney, Çakır, Bogazdere, Hacıkurtlar mahallelerimiz karantina altında alınmış olup; bu mahallelerimizden kesim dışında hayvan giriş ve çıkışları yasaktır. Acıpayam Canlı Hayvan Pazarıda hastalıktan dolayı kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20221225/koyde-kuduz-vakasi-6-ay-karantina-uygulanacak-1064996803.html

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denizli, karantina, şap salgını