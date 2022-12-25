https://sputniknews.com.tr/20221225/koyde-kuduz-vakasi-6-ay-karantina-uygulanacak-1064996803.html

Adıyaman'da kuduz vakası: Üç köyde 6 ay karantina uygulanacak

Adıyaman'da kuduz vakası: Üç köyde 6 ay karantina uygulanacak

Adıyaman'da bir köyde kuduz vakaları görüldü. 2 köyde de kuduz vakası şüphesi belirlendi. 3 köyde 6 ay karantina tedbiri alındı. Köylere hayvan giriş ve çıkışı... 25.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-25T15:47+0300

2022-12-25T15:47+0300

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kuduz

karantina

adıyaman

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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak’a ait köpek hastalanması sonucu tedavi altına alındı.Kuduz belirtileri bulunan köpekten alınan numuneler Adana Kontrol Laboratuvarı’na gönderildi. Burada yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğu anlaşılması üzerine köpek itlaf edildi.Kuduz vakasının yaşandığı Dikilitaş köyünde kuduz olan köpeğin temaslı olduğu düşünülen ve aynı zamanda şüpheli görülen köpek ve kedilere de itlaf uygulandı.3 köyde 6 ay karantina uygulanacakDikilitaş köyünün yakı sıra sirayet şüphesi olan Yeniköy ve Zormağara köylerinde karantina altına alındı.Gerekli tüm tedbirlerin alındığı köylerde pazartesi günü itibariyle tüm kedi, köpek türleri aşılanacağı ve Dikilitaş, Yeniköy ile Zormağara köylerinde 6 ay boyunca karantinanın uygulanacağı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221129/karsta-bir-koy-kuduz-nedeniyle-karantinaya-alindi-1063963314.html

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kuduz, karantina, adıyaman