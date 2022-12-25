https://sputniknews.com.tr/20221225/koyde-kuduz-vakasi-6-ay-karantina-uygulanacak-1064996803.html
Adıyaman'da kuduz vakası: Üç köyde 6 ay karantina uygulanacak
Adıyaman'da kuduz vakası: Üç köyde 6 ay karantina uygulanacak
Adıyaman'da bir köyde kuduz vakaları görüldü. 2 köyde de kuduz vakası şüphesi belirlendi. 3 köyde 6 ay karantina tedbiri alındı. Köylere hayvan giriş ve çıkışı... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T15:47+0300
2022-12-25T15:47+0300
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adıyaman
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak’a ait köpek hastalanması sonucu tedavi altına alındı.Kuduz belirtileri bulunan köpekten alınan numuneler Adana Kontrol Laboratuvarı’na gönderildi. Burada yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğu anlaşılması üzerine köpek itlaf edildi.Kuduz vakasının yaşandığı Dikilitaş köyünde kuduz olan köpeğin temaslı olduğu düşünülen ve aynı zamanda şüpheli görülen köpek ve kedilere de itlaf uygulandı.3 köyde 6 ay karantina uygulanacakDikilitaş köyünün yakı sıra sirayet şüphesi olan Yeniköy ve Zormağara köylerinde karantina altına alındı.Gerekli tüm tedbirlerin alındığı köylerde pazartesi günü itibariyle tüm kedi, köpek türleri aşılanacağı ve Dikilitaş, Yeniköy ile Zormağara köylerinde 6 ay boyunca karantinanın uygulanacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221129/karsta-bir-koy-kuduz-nedeniyle-karantinaya-alindi-1063963314.html
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kuduz, karantina, adıyaman
Adıyaman'da kuduz vakası: Üç köyde 6 ay karantina uygulanacak
15:47 25.12.2022 (güncellendi: 15:48 25.12.2022) Abone ol
Adıyaman'da bir köyde kuduz vakaları görüldü. 2 köyde de kuduz vakası şüphesi belirlendi. 3 köyde 6 ay karantina tedbiri alındı. Köylere hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak’a ait köpek hastalanması sonucu tedavi altına alındı.
Kuduz belirtileri bulunan köpekten alınan numuneler Adana Kontrol Laboratuvarı’na gönderildi. Burada yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğu anlaşılması üzerine köpek itlaf edildi.
Kuduz vakasının yaşandığı Dikilitaş köyünde kuduz olan köpeğin temaslı olduğu düşünülen ve aynı zamanda şüpheli görülen köpek ve kedilere de itlaf uygulandı.
3 köyde 6 ay karantina uygulanacak
Dikilitaş köyünün yakı sıra sirayet şüphesi olan Yeniköy ve Zormağara köylerinde karantina altına alındı.
Gerekli tüm tedbirlerin alındığı köylerde pazartesi günü itibariyle tüm kedi, köpek türleri aşılanacağı ve Dikilitaş, Yeniköy ile Zormağara köylerinde 6 ay boyunca karantinanın uygulanacağı belirtildi.