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https://sputniknews.com.tr/20221225/koyde-kuduz-vakasi-6-ay-karantina-uygulanacak-1064996803.html
Adıyaman'da kuduz vakası: Üç köyde 6 ay karantina uygulanacak
Adıyaman'da kuduz vakası: Üç köyde 6 ay karantina uygulanacak
Adıyaman'da bir köyde kuduz vakaları görüldü. 2 köyde de kuduz vakası şüphesi belirlendi. 3 köyde 6 ay karantina tedbiri alındı. Köylere hayvan giriş ve çıkışı... 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T15:47+0300
2022-12-25T15:48+0300
kuduz
karantina
adıyaman
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak’a ait köpek hastalanması sonucu tedavi altına alındı.Kuduz belirtileri bulunan köpekten alınan numuneler Adana Kontrol Laboratuvarı’na gönderildi. Burada yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğu anlaşılması üzerine köpek itlaf edildi.Kuduz vakasının yaşandığı Dikilitaş köyünde kuduz olan köpeğin temaslı olduğu düşünülen ve aynı zamanda şüpheli görülen köpek ve kedilere de itlaf uygulandı.3 köyde 6 ay karantina uygulanacakDikilitaş köyünün yakı sıra sirayet şüphesi olan Yeniköy ve Zormağara köylerinde karantina altına alındı.Gerekli tüm tedbirlerin alındığı köylerde pazartesi günü itibariyle tüm kedi, köpek türleri aşılanacağı ve Dikilitaş, Yeniköy ile Zormağara köylerinde 6 ay boyunca karantinanın uygulanacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221129/karsta-bir-koy-kuduz-nedeniyle-karantinaya-alindi-1063963314.html
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kuduz, karantina, adıyaman
kuduz, karantina, adıyaman

Adıyaman'da kuduz vakası: Üç köyde 6 ay karantina uygulanacak

15:47 25.12.2022 (güncellendi: 15:48 25.12.2022)
© TRT HaberKöyde kuduz uyarısı
Köyde kuduz uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© TRT Haber
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Adıyaman'da bir köyde kuduz vakaları görüldü. 2 köyde de kuduz vakası şüphesi belirlendi. 3 köyde 6 ay karantina tedbiri alındı. Köylere hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak’a ait köpek hastalanması sonucu tedavi altına alındı.
Kuduz belirtileri bulunan köpekten alınan numuneler Adana Kontrol Laboratuvarı’na gönderildi. Burada yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğu anlaşılması üzerine köpek itlaf edildi.
Kuduz vakasının yaşandığı Dikilitaş köyünde kuduz olan köpeğin temaslı olduğu düşünülen ve aynı zamanda şüpheli görülen köpek ve kedilere de itlaf uygulandı.

3 köyde 6 ay karantina uygulanacak

Dikilitaş köyünün yakı sıra sirayet şüphesi olan Yeniköy ve Zormağara köylerinde karantina altına alındı.
Gerekli tüm tedbirlerin alındığı köylerde pazartesi günü itibariyle tüm kedi, köpek türleri aşılanacağı ve Dikilitaş, Yeniköy ile Zormağara köylerinde 6 ay boyunca karantinanın uygulanacağı belirtildi.
Kuduz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
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