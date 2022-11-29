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Kars'ta bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Kars'ta bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü, ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine karantinaya alındı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T13:19+0300
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Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Köye giden ekiplerin kediden aldığı numune, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.Buradaki analiz sonucunda kedide kuduz virüsü tespit edildi.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alınan köyde sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221116/adiyamanda-iki-mahalle-kuduz-nedeniyle-karantinaya-alindi-1063469683.html
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kars, kuduz, kedi
kars, kuduz, kedi

Kars'ta bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

13:19 29.11.2022
© Fotoğraf : TwitterKuduz
Kuduz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü, ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine karantinaya alındı.
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Köye giden ekiplerin kediden aldığı numune, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.
Buradaki analiz sonucunda kedide kuduz virüsü tespit edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alınan köyde sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.
Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
TÜRKİYE
Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
16 Kasım, 01:27
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