https://sputniknews.com.tr/20221129/karsta-bir-koy-kuduz-nedeniyle-karantinaya-alindi-1063963314.html

Kars'ta bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Kars'ta bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü, ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine karantinaya alındı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T13:19+0300

2022-11-29T13:19+0300

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Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Köye giden ekiplerin kediden aldığı numune, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.Buradaki analiz sonucunda kedide kuduz virüsü tespit edildi.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alınan köyde sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221116/adiyamanda-iki-mahalle-kuduz-nedeniyle-karantinaya-alindi-1063469683.html

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