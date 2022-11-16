https://sputniknews.com.tr/20221116/adiyamanda-iki-mahalle-kuduz-nedeniyle-karantinaya-alindi-1063469683.html
Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Adıyaman'da ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine 2 mahalle karantinaya alındı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T01:27+0300
2022-11-16T01:27+0300
2022-11-16T01:30+0300
türkiye
adıyaman
adıyaman belediyesi
köpek
kuduz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063469539_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_61a8d61a8a40f5aa009d30af273d54f0.jpg
Adıyaman Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım Perşembe Sümerevler Mahallesi'nden alınan kedide kuduz olabileceğinden şüphelendi.11 Kasım Cuma ölen kediden alınan numune, İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada yapılan analiz sonucu hayvanda kuduz virüsü tespit edildi.Bunun üzerine Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik ve Sümerevler mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz hayvanlara koruyucu kuduz aşısı yapıldı, uyarıcı işaretlemelere yer verildi.
türkiye
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063469539_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_b55480999c8cb6f5d02bf0502b2aa2a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adıyaman, adıyaman belediyesi, köpek, kuduz
adıyaman, adıyaman belediyesi, köpek, kuduz
Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
01:27 16.11.2022 (güncellendi: 01:30 16.11.2022) Abone ol
Adıyaman'da ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine 2 mahalle karantinaya alındı.
Adıyaman Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım Perşembe Sümerevler Mahallesi'nden alınan kedide kuduz olabileceğinden şüphelendi.
11 Kasım Cuma ölen kediden alınan numune, İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada yapılan analiz sonucu hayvanda kuduz virüsü tespit edildi.
Bunun üzerine Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik ve Sümerevler mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz hayvanlara koruyucu kuduz aşısı yapıldı, uyarıcı işaretlemelere yer verildi.