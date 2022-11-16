https://sputniknews.com.tr/20221116/adiyamanda-iki-mahalle-kuduz-nedeniyle-karantinaya-alindi-1063469683.html

Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman'da ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine 2 mahalle karantinaya alındı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T01:27+0300

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türkiye

adıyaman

adıyaman belediyesi

köpek

kuduz

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Adıyaman Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım Perşembe Sümerevler Mahallesi'nden alınan kedide kuduz olabileceğinden şüphelendi.11 Kasım Cuma ölen kediden alınan numune, İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada yapılan analiz sonucu hayvanda kuduz virüsü tespit edildi.Bunun üzerine Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik ve Sümerevler mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz hayvanlara koruyucu kuduz aşısı yapıldı, uyarıcı işaretlemelere yer verildi.

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adıyaman, adıyaman belediyesi, köpek, kuduz