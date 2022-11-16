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https://sputniknews.com.tr/20221116/adiyamanda-iki-mahalle-kuduz-nedeniyle-karantinaya-alindi-1063469683.html
Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Adıyaman'da ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine 2 mahalle karantinaya alındı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-16T01:30+0300
türkiye
adıyaman
adıyaman belediyesi
köpek
kuduz
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Adıyaman Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım Perşembe Sümerevler Mahallesi'nden alınan kedide kuduz olabileceğinden şüphelendi.11 Kasım Cuma ölen kediden alınan numune, İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada yapılan analiz sonucu hayvanda kuduz virüsü tespit edildi.Bunun üzerine Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik ve Sümerevler mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz hayvanlara koruyucu kuduz aşısı yapıldı, uyarıcı işaretlemelere yer verildi.
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adıyaman, adıyaman belediyesi, köpek, kuduz
adıyaman, adıyaman belediyesi, köpek, kuduz

Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

01:27 16.11.2022 (güncellendi: 01:30 16.11.2022)
© AAAdıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AA
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Adıyaman'da ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine 2 mahalle karantinaya alındı.
Adıyaman Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım Perşembe Sümerevler Mahallesi'nden alınan kedide kuduz olabileceğinden şüphelendi.
11 Kasım Cuma ölen kediden alınan numune, İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada yapılan analiz sonucu hayvanda kuduz virüsü tespit edildi.
Bunun üzerine Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik ve Sümerevler mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz hayvanlara koruyucu kuduz aşısı yapıldı, uyarıcı işaretlemelere yer verildi.
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