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https://sputniknews.com.tr/20230308/yilmaz-ozdil-kemal-kilicdaroglu-lutfedip-telefon-etti-1067995081.html
Yılmaz Özdil: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu lütfedip telefon etti
Yılmaz Özdil: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu lütfedip telefon etti
Sözcü TV'den ayrılırken CHP'nin aleyhine kampanya başlattığını öne süren gazeteci Yılmaz Özdil, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını söyledi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T17:55+0300
2023-03-08T17:59+0300
türkiye
yılmaz özdil
kemal kılıçdaroğlu
chp
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Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, dün, yaklaşık bir aydır kapalı devre yayın yapan ve 1 Mart'ta resmen yayın hayatına başlayan Sözcü TV'deki görevini bıraktığını açıkladı.Görevden uzaklaştırılması için CHP yönetiminin aleyhine kampanya başlattığını öne süren Özdil, ''‘Meral Akşener masayı dağıttı diyenler akçeli gazetecilerdir' dediğim için, CHP yönetiminin adını kullanarak benim aleyhime linç kampanyası başlatanlar, ne diyecekler şimdi?'' ifadelerini kullandı.Özdil, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını söyledi.Özdil yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230307/yilmaz-ozdil-sozcu-tvden-ayrildigini-acikladi-aleyhime-kampanya-baslatan-chpnin-parasina-yazik-1067945098.html
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yılmaz özdil, kemal kılıçdaroğlu, chp
yılmaz özdil, kemal kılıçdaroğlu, chp

Yılmaz Özdil: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu lütfedip telefon etti

17:55 08.03.2023 (güncellendi: 17:59 08.03.2023)
© Fotoğraf : Sözcü gazetesiYılmaz Özdil
Yılmaz Özdil - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© Fotoğraf : Sözcü gazetesi
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Sözcü TV'den ayrılırken CHP'nin aleyhine kampanya başlattığını öne süren gazeteci Yılmaz Özdil, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını söyledi.
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, dün, yaklaşık bir aydır kapalı devre yayın yapan ve 1 Mart'ta resmen yayın hayatına başlayan Sözcü TV'deki görevini bıraktığını açıkladı.
Görevden uzaklaştırılması için CHP yönetiminin aleyhine kampanya başlattığını öne süren Özdil, ''‘Meral Akşener masayı dağıttı diyenler akçeli gazetecilerdir' dediğim için, CHP yönetiminin adını kullanarak benim aleyhime linç kampanyası başlatanlar, ne diyecekler şimdi?'' ifadelerini kullandı.
Özdil, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını söyledi.
Özdil yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu lütfedip telefon etti, CHP ve medya üzerine konuştuk, kendisine yürekten teşekkür ederim, neler konuştuğumuzu şu anda anlatacak bir televizyon ekranına sahip değilim, bir gün anlatabilme imkanım olduğunda cümleten anlatırım."
Yılmaz Özdil - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
TÜRKİYE
Sözcü TV'den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil: Aleyhime kampanya başlatan CHP'nin parasına yazık
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