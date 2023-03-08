https://sputniknews.com.tr/20230308/yilmaz-ozdil-kemal-kilicdaroglu-lutfedip-telefon-etti-1067995081.html

Yılmaz Özdil: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu lütfedip telefon etti

Yılmaz Özdil: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu lütfedip telefon etti

Sözcü TV'den ayrılırken CHP'nin aleyhine kampanya başlattığını öne süren gazeteci Yılmaz Özdil, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını söyledi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T17:55+0300

2023-03-08T17:55+0300

2023-03-08T17:59+0300

türkiye

yılmaz özdil

kemal kılıçdaroğlu

chp

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Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, dün, yaklaşık bir aydır kapalı devre yayın yapan ve 1 Mart'ta resmen yayın hayatına başlayan Sözcü TV'deki görevini bıraktığını açıkladı.Görevden uzaklaştırılması için CHP yönetiminin aleyhine kampanya başlattığını öne süren Özdil, ''‘Meral Akşener masayı dağıttı diyenler akçeli gazetecilerdir' dediğim için, CHP yönetiminin adını kullanarak benim aleyhime linç kampanyası başlatanlar, ne diyecekler şimdi?'' ifadelerini kullandı.Özdil, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını söyledi.Özdil yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230307/yilmaz-ozdil-sozcu-tvden-ayrildigini-acikladi-aleyhime-kampanya-baslatan-chpnin-parasina-yazik-1067945098.html

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yılmaz özdil, kemal kılıçdaroğlu, chp