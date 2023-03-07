https://sputniknews.com.tr/20230307/yilmaz-ozdil-sozcu-tvden-ayrildigini-acikladi-aleyhime-kampanya-baslatan-chpnin-parasina-yazik-1067945098.html

Sözcü TV'den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil: Aleyhime kampanya başlatan CHP'nin parasına yazık

Sözcü TV'den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil: Aleyhime kampanya başlatan CHP'nin parasına yazık

Gazeteci Yılmaz Özdil, 1 Mart'ta yayına başlayan Sözcü TV'den ayrıldığını duyurarak, " CHP yönetiminin adını kullanarak aleyhime kampanya başlatılmasına... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T16:50+0300

2023-03-07T16:50+0300

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yılmaz özdil

sözcü tv

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Gazeteci Yılmaz Özdil, yaklaşık bir aydır kapalı devre yayın yapan ve 1 Mart'ta resmen yayın hayatına başlayan Sözcü TV'deki görevini bıraktığı açıkladı.Özdil, Sözcü'deki bugünkü yazısında "Altı yıldır kağıt üzerinde hayal edilen, yapılamaz zannedilen Sözcü televizyonunu sadece 39 günde hayata geçirmeyi başardık. Değerli patronumuz Burak Akbay'a söz verdiğim şekilde 'kurucu' görevimi tamamladım. Anadolu imbiğinden damıtılarak süzülmüş kulağa küpe lafımızdır… Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım" ifadelerini kullandı.‘’Akşener masadan ittirildi' dediğim için linç kampanyası başlattı'Görevden uzaklaştırılması için CHP yönetiminin aleyhine kampanya başlattığını öne süren Özdil şöyle yazdı:"Parantez açayım… Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, Chp yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur.AK Parti kampanyalarına alışığım, umurumda bile olmadığını beni tanıyan herkes bilir, ama doğma büyüme bir Chp'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm.Chp'nin parasına yazık kardeşim.Meral Akşener'in masayı dağıtmadığını, kasten masanın dışına ittirildiğini söylediğim için, ‘Meral Akşener masayı dağıttı diyenler akçeli gazetecilerdir' dediğim için, Chp yönetiminin adını kullanarak benim aleyhime linç kampanyası başlatanlar, ne diyecekler şimdi?"

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yılmaz özdil, sözcü tv